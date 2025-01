Oficina "Outros Sertões e o Minuto" oferece formação audiovisual gratuita em Arcoverde e Buíque

A- A+

A oficina de audiovisual “Outros Sertões e o Minuto” está com inscrições gratuitas abertas para moradores de Arcoverde e Buíque. As aulas acontecem de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, no Sítio Alcobaça, das 13h às 17h, com transporte gratuito partindo de Arcoverde.



“Outros Sertões e o Minuto” é ministrada por Mila Nascimento, Uilma Queiroz e Alexandre Nascimento, profissionais reconhecidos no audiovisual. A formação ensinará técnicas de captação de som, criação de roteiros e edição para curtas de até um minuto.



Além de ensinar cinema, “Outros Sertões e o Minuto” incentiva a criatividade com um olhar inovador sobre o Sertão e o Nordeste, afastando estereótipos. A oficina é acessível para pessoas com deficiência e aberta a maiores de 15 anos.



Interessados em participar da oficina “Outros Sertões e o Minuto” podem se inscrever presencialmente no Riso da Terra (Av. Pinto de Campos, 1248 - São Miguel, Arcoverde-PE) ou pelo formulário até 21 de janeiro. Mais detalhes no Instagram oficial do projeto (@outrossertoeseominuto).



Veja também