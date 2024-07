A- A+

COMERCIÁRIOS Olimpíadas dos Comerciários com inscrições abertas até esta quarta-feira (24) As competções se iniciam nesta quinta(25), Serão mais de 10 modalidades com disputas que acontecem no Grande Recife e Zona da Mata Norte de Pernambuco

A Olimpíadas dos Comerciários de Pernambuco, realizadas nas unidades do Sesc nas cidades da Grande Recife e na Zona da Mata, começa na nesta quinta-feira (25). As inscrições gratuitas podem ser feitas até esta quarta(24), para 11 modalidades esportivas.

As competições, que vão até 20 de outubro, serão para natação, futsal, jogos de salão e vôlei de praia. Para participar, as empresas devem encaminhar a ficha com a relação dos funcionários para a supervisão de esportes da unidade responsável.

“Estes jogos são um exemplo de uma das missões do Sesc que é fazer dos esportes um instrumento de cidadania e inclusão social, estimulando o companheirismo e a cooperação”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.

A programação terá a sua abertura no dia 25 julho, na unidade do Sesc Santo Amaro, iniciando com disputas de futsal na Quadra Poliesportiva da Unidade até 1 de setembro. Os horários serão nas sextas-feiras, a partir das 19h, sábados a partir das 15h e domingo, a partir das 10h.

Na Zona da Mata Norte, em Goiana, haverá quatro modalidades. Começando com futsal e society, onde os torneios irão acontecer entre os dias 28 de julho e 20 de outubro, a partir das 14h. A competição de natação será no dia 25 de setembro, a partir das 18h, e entre os dias 28 de agosto e 20 de outubro, as equipes de vôlei entram na disputa, a partir das 18h.

Em outubro, a programação segue na unidade do Sesc Santa Rita. As etapas retornam nos dias 16 e 17 com jogos de salão, incluindo damas e dominó, a partir das 15h. Já na unidade de Piedade, as disputas acontecem na orla de Candeias, com vôlei de praia no dia 18, a partir das 19h, e Beach Tennis no dia 19, a partir das 8h.

No dia 20, no Sesc de São Lourenço da Mata, haverá partidas de futebol society, a partir das 7h, na quadra poliesportiva da unidade, e no mesmo dia, no Sesc Casa Amarela, a programação segue com as etapas de natação e queimado, nas áreas da piscina e da quadra poliesportiva da unidade, a partir das 8h.

“O esporte movimenta as pessoas e promove a prática do exercício físico como uma atividade que vai além apenas da competição, mas sim transformadora e acessível a todos. É isso que o Sesc quer promover com as Olimpíadas dos Comerciários, um torneio inclusivo, que promove a saúde e o bem-estar de todos” comenta Plínio Santos, professor de esportes do Sesc Casa Amarela.

Sesc – Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 24 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns, além do Espaço Sesc no Shopping Boa Vista.

Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://cursos.sescpe.com.br/todos).

Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br.

