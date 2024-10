Olinda abre espaço Cineclube em homenagem a Lula Gonzaga

A- A+

O Sítio Histórico de Olinda terá um Cineclube em homenagem a Lula Gonzaga. O espaço fica no Jardim Nascente, na rua 13 de maio, n° 99, bairro do Carmo. A inauguração será na próxima segunda-feira (28), data em que se comemora o Dia Internacional da Animação, o evento será a partir das 19h.

O evento de abertura terá sessão gratuita de curtas produzidos por Lula Gonzaga, como “Vendo Ouvindo (1972)”, “A Saga da Asa Branca (1979)” e “Ciranda Feiticeira (2023)”, dirigido em parceria com Tiago Delácio.

A abertura do espaço também terá a exibição do filme “Um peixe para dois (2019)”, de Chia Beloto, e de um videoclipe sobre a obra do percussionista Naná Vasconcelos, dirigido por Tony Braga. Outras sessões estão previstas para acontecer no Cineclube nas quintas-feiras de novembro, sempre a partir das 19h.

O Cineclube Lula Gonzaga abrirá as portas para o audiovisual independente de Pernambuco, em homenagem a Lula Gonzaga, mestre do cinema de animação, titulado Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Um dos responsáveis pelo espaço ao lado de Tony Braga e Mário Daniel Gomes Jr., Hermes Costa Neto destacou:

“O Cineclube Lula Gonzaga nasce com a proposta de democratizar o acesso à sétima arte e de ser mais um ponto de difusão do cinema independente pernambucano, com exibições gratuitas acompanhadas de debates com os realizadores”.

Lula Gonzaga é reconhecido como um dos pioneiros no cinema de animação no Brasil e também é lembrado pelo envolvimento com iniciativas culturais e educativas, voltadas para a formação no audiovisual, além de ser fundador do Museu do Cinema de Animação (Muca), que fica em Gravatá, espaço dedicado à preservação da arte da animação, onde são exibidos filmes e realizados cursos para as novas gerações de animadores.

Para Lula Gonzaga, uma das melhores formas de transmitir saberes é pela linguagem do audiovisual. E o cineclube é uma escola, uma porta para o mundo. "Fico muito feliz em poder contribuir para que novas gerações possam conhecer o roteiro traçado pelos primeiros fazedores de cinema", celebra o pioneiro da animação pernambucana, Lula Gonzaga.

"Olinda tem uma vocação natural para as artes, para a cultura. Fui coordenador do Cine Bajado, do Cinema da Praça, da Mostra Ibérica de Cinema e do Ponto de Cultura Cinema de Animação, onde agora é o Jardim Nascente. Espero poder ver ainda mais outras ações pensadas para o fortalecimento do audiovisual dessa cidade, um lugar muito especial para mim", completa o mestre.

SERVIÇO:

Abertura do Cineclube Lula Gonzaga

Segunda (28), às 19h

Espaço Jardim Nascente (Rua 13 de Maio, 99, Carmo, Olinda-PE)

Gratuito

Veja também

ALZHEIMER Alzheimer: a batalha contra a perda de memória