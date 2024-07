A- A+

ORQUESTRA Orquestra Criança Cidadã leva Grupo de Sopros e Orquestra Infantil à comunidade do Coque Orquestra Criança Cidadã se apresenta gratuitamente neste sábado (13), às 10h, na quadra de esportes do Compaz Dom Hélder Câmara

Orquestra Criança Cidadã do Recife, pelo terceiro ano seguido, promove um concerto inteiramente voltado aos amigos e pais de alunos do projeto, realizado na própria comunidade do Coque, onde reside a maioria dos estudantes da OCC. A apresentação com entrada gratuita e tem início neste sábado (13), às 10h, na quadra de esportes do Compaz Dom Hélder Câmara, ao lado da estação de metrô Joana Bezerra.

Desta vez, dois grupos serão os protagonistas: a Orquestra Infantil, que reúne alunos de nível iniciante de instrumentos de cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), e o Grupo de Sopros, formado por instrumentos da família das madeiras e dos metais. Cada conjunto apresentará seis arranjos de músicas, que abrangem desde trilhas sonoras de filmes e seriados até clássicos obrigatórios das festas juninas e da MPB.

Orquestra Criança Cidadã. Foto: Augusto Cataldi/Ascom OCC

O maestro Jadson Dias, regente do Grupo de Sopros da Orquestra Criança Cidadã, resume o sentimento reinante entre os jovens músicos no momento:

“Esse período de preparação está sendo de muita expectativa, pois será a primeira apresentação do Grupo de Sopros aqui no Coque. Contamos com a presença massiva dos familiares e amigos, e levaremos para nosso público e muita empolgação”.

Marianne Vieira é mãe de Francisco Vieira, de 9 anos, que integra a Orquestra Infantil Criança Cidadã, coordenado pela professora Karolayne Cavalcante. Ela define a OCC como o marco principal de mudança de personalidade na vida do filho.

“Desde que Francisco entrou no projeto e se encantou pela música, falar da OCC é falar de transformação, de disciplina, de amor, de ter um ouvido atento. É olhar para o meu filho e saber que ele já pensa em ser um grande músico, que ele tem inspiração de ser um grande violinista porque vê, dentro da OCC, exemplos de vida e de músicos", declara a mãe do jovem violinista.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte. O calendário completo de apresentações da OCC está disponível online no site do projeto.

SERVIÇO

Orquestra Criança Cidadã / Série Grupos Representativos - Grupo de

Sopros e Orquestra Infantil Criança Cidadã

Data: 13 de julho de 2024

Horário: 10h

Entrada: Gratuita

Local: Compaz Dom Hélder Câmara — R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra,

Recife - PE

Classificação: Livre

