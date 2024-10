A- A+

OUTUBRO ROSA Outubro Rosa: Real Hospital Português ilumina fachadas pela prevenção do câncer de mama A ação integra uma série de atividades do RHP, que também inclui o Circuito Outubro Rosa, uma corrida de rua marcada para o dia 19 de outubro, com largada no Cais da Alfândega

Em alusão à campanha mundial Outubro Rosa, o Real Hospital Português (RHP) iluminou suas fachadas na cor rosa durante o mês de outubro, reforçando a importância da conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação visa sensibilizar a população sobre os cuidados necessários para a saúde da mulher, além de promover um espaço de reflexão sobre a importância dos exames preventivos.

A fachada principal do prédio do RHC foi iluminada na cor rosa, enquanto o prédio Egas Moniz, localizado ao lado, ganhou um laço símbolo da campanha. A unidade do Hospital em Boa Viagem também foi iluminada e conta com um laço na cor rosa.

A ação integra uma série de atividades do RHP voltadas ao Outubro Rosa, que também inclui o Circuito Outubro Rosa, uma corrida de rua marcada para o dia 19 de outubro, com largada no Cais da Alfândega. As inscrições estão abertas no site soucorredor.com.br.

O evento é uma forma de unir esporte, saúde e conscientização em prol da luta contra o câncer de mama. Para Luciana Limongi, mastologista do Real Hospital Português, a participação na campanha é um compromisso contínuo com a saúde feminina.

"Sabemos que o diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental para o sucesso no tratamento. A campanha Outubro Rosa nos lembra de que a prevenção salva vidas, e nossa iniciativa de iluminar os prédios é uma forma de levar essa mensagem de maneira simbólica e impactante à sociedade"

O Outubro Rosa é uma campanha mundialmente reconhecida que busca chamar a atenção para a importância da detecção precoce do câncer de mama, promovendo ações de conscientização, informação e acesso a exames preventivos.

