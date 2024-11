A- A+

FREVO Paço do Frevo saúda os carnavais saudosos pelo Dia do Frevo de Bloco Neste domingo (3), encontro de Blocos Líricos, Coral Edgard Moraes e Orquestra do maestro Marco César

O Paço do Frevo celebra neste domingo, 3 de novembro, os 20 anos do Dia do Frevo de Bloco, efeméride em homenagem ao grande maestro e compositor recifense Edgard Moraes, nascido no dia 1 de novembro (1904-1974). Em parceria com o Coral Edgard Moraes e o maestro Marcos César, saudosismo e lirismo tomarão conta das ruas do Bairro do Recife em festa que começa às 15h, no Marco Zero, com a presença de mais de 25 blocos líricos.

Valéria Moraes, neta do saudoso compositor Edgar Moraes, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta (01) e detalhou a programação que tem concentração às 15h na Praça do Marco Zero, cortejo com as agremiações, que saem com a Orquestra Evocações do maestro Barbosa em direção ao Paço do Frevo, às 16h e, a partir das 17h, apresentação do Coral Edgard Moraes acompanhado por orquestra de pau e corda, sob regência do maestro Marco César. Estão confirmadas as participações especiais de Getúlio Cavalcanti, Dalva Torres, Spok, Nena Queiroga, Rafael Marques e Isadora Melo.

Criado em 2004, o Dia do Frevo de Bloco, 1º de novembro, exalta um dos gêneros mais tradicionais do Carnaval recifense. Caracterizado pela presença de um coral feminino, é acompanhado por uma orquestra de pau e corda, composta por violões, cavaquinhos, banjos, bandolins, violinos, além de instrumentos de sopro (flauta e clarinete) e de percussão (surdo, caixa e pandeiro).

Edgar Moraes

Edgard Moraes, recifense, maestro, compositor e fundador de diversos blocos líricos, deixou um legado fundamental para a perpetuação dessa tradição.Ele ficou conhecido como o General de Cinco Estrelas da Folia. Em 2024, ele completaria 120 anos. O gênero, Frevo de Bloco, embala as agremiações tradicionalmente denominadas blocos carnavalescos mistos, cujo aparecimento se relaciona a um importante dado histórico e sociológico: o início da efetiva participação das mulheres, principalmente da classe média, na folia de rua do Recife durante as primeiras décadas do século 20. Atualmente, o Frevo de Bloco é defendido com maestria por agremiações recifenses como Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Lírico, Bloco das Flores, Bloco das Ilusões, Bloco Compositores e Foliões, Boêmios da Boa Vista, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Flor da Lira do Recife e Batutas de São José, entre outras.

Célebres gerações de compositores do Frevo, como os irmãos Edgard Moraes e Raul Moraes, Capiba, Nelson Ferreira, João Santiago, Luiz Faustino, José Menezes, tradicionalizaram o Frevo de Bloco, inspirando os defensores atuais do gênero, entre eles Getúlio Cavalcanti, Claudio Almeida, Humberto Vieira, Fernando Azevedo, Fátima e Bráulio de Castro, Luiz Guimarães, Mauricio Cavalcanti, Marcelo Varela e Rafael Marques.

Serviço

Arrastão do Frevo Especial: 20 Anos do Dia do Frevo de Bloco

Domingo, 3 de novembro de 2024

Acesso gratuito

15h - Concentração dos blocos líricos na Praça do Marco Zero

16h - Arrastão em direção ao Paço do Frevo

17h - Show do Coral Edgard Moraes e convidados na Praça do Arsenal

Paço do Frevo- Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

