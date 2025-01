A- A+

FINANÇAS Confira cinco passos essenciais para organizar suas finanças em 2025 Segundo dados do Serasa, publicados na revista AlgoMais, 47% dos pernambucanos estão inadimplentes. Esse índice é o maior do Nordeste

Para dar dicas de como organizar suas finanças, o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista conversou nesta terça-feira (21) com consultor de negócios da Central Sicredi Nordeste, Erli Bandeira, que orienta como sair das dívidas e conquistar estabilidade financeira.

Confira as dicas:

Diagnóstico financeiro completo

Liste todas as fontes de renda e categorize os gastos em fixos, variáveis e ocasionais. Assim, é possível identificar para onde o dinheiro está indo e ajustar os excessos. "Sem esse panorama, é impossível planejar ou estabelecer prioridades", orienta Bandeira.

Defina metas claras e alcançáveis

Estabeleça objetivos de curto, médio e longo prazo. Comece com metas simples, como guardar uma porcentagem da renda mensalmente, e avance gradualmente. "Metas realistas aumentam a motivação e direcionam o planejamento financeiro", explica.

Orçamento mensal equilibrado

Baseie-se no diagnóstico para elaborar um orçamento. A regra 50-30-20 pode ser um guia: 50% para despesas essenciais, 30% para desejos pessoais e 20% para investimentos ou quitação de dívidas. "Um orçamento bem estruturado evita surpresas e facilita o controle financeiro", destaca o especialista.

Reserva de emergência

Construa uma reserva que cubra de 3 a 6 meses de despesas essenciais. Deposite mensalmente um valor fixo em uma aplicação de boa liquidez. "Essa reserva é uma proteção contra imprevistos e pode prevenir o endividamento", orienta Bandeira.

Uso consciente do crédito e investimentos

Planeje antes de recorrer ao crédito, evitando comprometer mais de 30% da renda. Prefira opções com taxas justas e invista de acordo com seu perfil financeiro. "Com disciplina, o crédito pode ser um aliado. Cooperativas de crédito oferecem aconselhamento personalizado para ajudar nesse processo", conclui o consultor.

