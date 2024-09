A- A+

EMPREENDEDORISMO Pernambuco promove 1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária da Reserva do Paiva O evento vai expor produtos de artesãos e empreendimentos de toda a região do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes, neste domingo (8)

Incentivando as atividades produtivas baseadas em cooperação, solidariedade e autogestão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), está promovendo a 1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária da Reserva do Paiva. A ação vai reunir 20 expositores residentes nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes, incluindo empreendedores informais e entidades representativas, como associações, cooperativas e grupos de produção artesanal. O evento, aberto ao público, será realizado neste domingo (8), das 13h às 19h, em frente à sede da Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP).



A iniciativa visa fortalecer a Economia Solidária em Pernambuco, promovendo a conexão entre os empreendedores e a comunidade.

“Temos um grande compromisso com práticas sustentáveis e com a preservação e valorização das tradições culturais em nosso estado. Essa dedicação na forma de políticas públicas é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico local e para atingirmos os nossos objetivos de inclusão social, justiça econômica e crescimento sustentável”, afirma a Secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires.

A feira será realizada em parceria com a Concessionária Rota dos Coqueiros, que vai custear a estrutura física, ou seja, as barracas a serem utilizadas para a exposição dos produtos, por meio do Programa de Gestão Socioambiental da organização. Os projetos contemplados pelo programa são financiados pelo Fundo Socioambiental, que é mantido conforme o Contrato de Concessão e destinado a ações de desenvolvimento sustentável no trecho concessionado e nas comunidades do entorno, nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes.



EXPOSITORES

Os 20 artesãos e entidades participantes da 1ª Feira de Artesanato e Economia Solidária da Reserva do Paiva foram selecionados a partir da inscrição no edital publicado pela SEDEPE em julho deste ano. Todos obedecem aos critérios estabelecidos no chamamento, incluindo o Cadastro de Artesão (nacional ou municipal) para os produtores informais de artesanato e para os representantes legais das associações e cooperativas. Os produtos a serem expostos e comercializados contemplam itens de moda, acessórios, gastronomia e artigos para o lar. O evento será de acesso gratuito para o público e vai se realizar em frente à sede da Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), localizada na Alameda das Mangabas, Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

