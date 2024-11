A- A+

MULHER Polícia Civil do Estado dá início aos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher Calendário começa nesta quarta-feira (20), no Shopping Rio Mar, na Zona Sul do Recife

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres iniciam em Pernambuco nesta quarta-feira (20) com ação coordenada pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), no Shopping Rio Mar, no bairro do Pina, Recife. A ação conta com a participação das Secretarias Estaduais da Mulher e de Ressocialização, através da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, e ainda da Polícia Militar de Pernambuco, por meio da Patrulha Maria da Penha. É o início de um cronograma de atividades.

Durante o período de funcionamento do shopping, das 12h às 20h, será possível sensibilizar e informar ao público sobre oa serviços prestados às mulheres pelas entidades envolvidas.

"Vamos ter policiais civis explicando, por exemplo, quais os tipos de violência que vitimizam as mulheres, como é o fluxo de atendimento à mulher que procura uma de nossas delegacias" , explica a assessora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL/PCPE), Andreza Gregório, acrescentando que "um outro tema a ser abordado é o que acontece pós a denúncia de violência contra a mulher na delegacia e o que é a rede de proteção estadual". Ela cita o Programa Cadastro 190, onde as mulheres sao cadastradas no atendimento telefônico para terem prioridade, e o serviço de alojamento disponibilizado às vitimas de violência doméstica e de gênero.

Calendário

-Semelhante a ação no Shopping Rio Mar, vão acontecer atividades na Região Metropolitana do Recife. No próximo sábado (23), das 8h às 16h, a ação será no Shopping Norte Janga (Paulista); na segunda-feira (25), das 8h às 16h, na Praça Nossa Senhora do Rosário, Centro, em Jaboatão dos Guararapes; na sexta-feira (29), das 16h às 0h, na Praça do Arsenal, Recife Antigo; e no sábado (30), das 12h às 20h, Praça do Carmo, Olinda.

