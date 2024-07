Programa de Línguas e Informática da UPE abre inscrições para crianças, jovens e adultos

A- A+

O Programa de Línguas e Informática da Universidade de Pernambuco - Prolinfo/UPE – abre inscrições para cursos de Inglês para crianças (entre 7 e 12 anos), jovens, adultos, público da Melhor Idade, Inglês Instrumental, além de Espanhol, para todas as idades.



São oferecidos cursos regulares e semi-intensivos, nas modalidades presencial e remota (aulas online, em tempo real).

Para Informática (crianças entre 10 e 12 anos), jovens e adultos, Excel, Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Canva e Figma. para Português (Gramática, Redação e Interpretação de Texto) e Matemática.

Os cursos de Português e Matemática são voltados para seleções diversas como concursos públicos e vestibulares, ENEM, SSA, Escolas de Aplicação, IFPEs etc.

O aluno pode fazer a escolha de sua preferência, no momento da inscrição, que vai até o dia 10 de agosto próximo. As aulas serão iniciadas em 17 de agosto.



As aulas presenciais são oferecidas no Recife, Camaragibe, Paulista, Nazaré da Mata, Palmares, Garanhuns, Caruaru e Petrolina. As aulas remotas serão via Google Meet. Em ambos os casos, as aulas acontecem nos turnos da manhã, tarde ou noite, com opções de horários entre segunda-feira e sábado.

O aluno escolhe seu curso, dia e horário no momento da inscrição. A taxa de matrícula é realizada por módulo. Não há mensalidade e o material didático digital é gratuito.



Em 2024.2 o Prolinfo apresenta novidades para seus alunos: a opção de pagamento da matrícula através do Cartão de Crédito, e a abertura do polo de Paulista (no Instituto Federal de Maranguape I)

O Edital de Matrícula 2024.2, constando todo o regulamento, assim como os quadros de horários estão disponíveis em www.prolinfo.com.br . Nesse mesmo site o interessado efetua sua inscrição via Portal de Matrícula.

Serviço

Site: www.prolinfo.com.br

E-mail: [email protected] Instagram / Facebook: @prolinfooficial

Telefones: (81) 3033-7384 / 3033-7385

WhatsApp/Telegram: (81) 9.9611.6166

Veja também

MOSTRA Direitos de meninas e mulheres reivindicados em Mostra Expressão da Liberdade