Quinteto Violado comanda a Quinta no Galo desta quinta-feira (23)

A- A+

Quinteto Violado comanda a prévia desta quinta (23), na sede da agremiação, Palácio Enéas Freire, ao lado de artistas convidados e grupos culturais, no dia em que o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada completa exatos 47 anos de fundação. A prévia Quinta no Galo traz como atração principal o grupo pernambucano Quinteto Violado, além de artistas convidados e apresentações de grupos culturais como maracatu, caboclinhos, passistas e bloco lírico.

Atrações principais da noite de aniversário do Galo da Madrugada, os veteranos do Quinteto Violado também comemoram mais um ano de carnaval, junto ao maior bloco do mundo. Roberto Medeiros, músico, cantor e compositor integrante do Quinteto Violado, conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda, nesta terça (21) e lembrou que a ligação do grupo com o Galo da Madrugada existe há 14 anos

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Entre as lembranças dos muitos carnavais vividos pelo Quinteto Violado, Roberto fez questão de frisar a falta que fazem os festivais de frevo, que durante tantos anos aconteceram no Recife. O próprio Galo da Madrugada, lembra Roberto, sob o comando de seu presidente Rômulo Meneses, incentivou os compositores de frevo à criação de novas canções que sempre eram lançadas, em cds, antes do Carnaval.

Para 2025, Roberto adiantou que o Quinteto Violado estará homenageando Ciano Alves, flautista do grupo que faleceu em 2024.

“O Quinteto Violado este ano vem com muita força e energia. Estaremos homenageando Ciano que era um apaixonado pelo Galo da Madrugada, pelo frevo,”pontuou o artista.

E para o “esquenta” na prévia Quinta no Galo, os anfitriões da noite trazem como convidados Getúlio Cavalcante, Cezzinha e Gutto Pimenta. Roberto Medeiros fez questão de destacar a importância da renovação em nosso cenário artístico.

“Minha preocupação é quem vai fazer o Galo da Madrugada no futuro? Então nós estamos trazendo como convidado desta noite o cantor Gutto Pimenta. Nome forte dessa nova geração e que deverá estar conosco no desfile do Galo este ano,” afirma Roberto.

Serviço:

Quinta no Galo: Galo da Madrugada, 47 Anos

Quinteto Violado

Convidados: Getúlio Cavalcante, Cezzinha e Gutto Pimenta

Grupos culturais: Maracatu Encanto da Alegria, Caboclinhos Tapirapé, Saltos Cia de Dança, Afoxé Omo Inã e Bloco Flor do Tamarindo.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local, Bilheteria Digital ( www.bilheteriadigital.com/ e quiosque no Shopping Recife) e lojas Esposende dos shoppings Riomar e Tacaruna.

Informações e reservas: (81) 3224.2899

Veja também