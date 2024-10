Rádio Folha anuncia datas de sabatinas para o segundo turno em Olinda e Paulista

A- A+

A Rádio Folha FM 96,7 divulgou nesta quinta-feira (10) as datas das sabatinas que irão ocorrer no segundo turno das eleições em Olinda e Paulista. O sorteio das entrevistas foi realizado de forma virtual, com a participação das assessorias dos candidatos.

As sabatinas serão transmitidas no programa Folha Política, que vai ao ar das 11h às 12h, com transmissão simultânea pelo canal da Folha de Pernambuco no YouTube. Essa é uma oportunidade para os eleitores conhecerem melhor as propostas e posicionamentos dos candidatos que disputam as prefeituras das duas cidades.

Em Paulista, as entrevistas ocorrerão nas seguintes datas:

- Ramos (PSDB): Segunda-feira, 14 de outubro de 2024.

- Junior Matuto (PSB): Terça-feira, 15 de outubro de 2024.

Já em Olinda, as sabatinas estão agendadas para:

- Mirella Almeida (PSD): Quarta-feira, 16 de outubro de 2024.

- Vinicius Castello (PT): Quinta-feira, 17 de outubro de 2024.

Todas as entrevistas terão o radialista Jota Batista como âncora e a participação da jornalista Betânia Santana, colunista de Política da Folha de Pernambuco.

Durante os 60 minutos de sabatina, temas como saúde, segurança pública, educação, cultura, infraestrutura e política partidária serão abordados.

Jota Batista, âncora da Rádio Folha, destacou a importância desse processo para a compreensão das propostas dos candidatos. Ele observou que, após as discussões do primeiro turno, as sabatinas servem como uma plataforma para aprofundar as promessas e compromissos assumidos pelos concorrentes.

Batista ressaltou que, enquanto os eleitores que já escolheram seus candidatos provavelmente não mudarão de voto, aqueles que apoiaram candidatos que não avançaram têm uma oportunidade valiosa.

"É fundamental para esses eleitores avaliar qual dos dois finalistas apresenta propostas e compromissos mais alinhados com suas expectativas", afirmou.

