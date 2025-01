Recife Frevo Festival homenageia Jota Michiles

A- A+

O I Recife Frevo Festival celebrará um dos mais identitários gêneros musicais do Recife, num evento que promoverá diálogos inéditos entre expressões e gerações do Frevo com o público. O Festival terá início em 9 de fevereiro com programação artística no Teatro do Parque, centro do Recife.

A produtora do I Recife Frevo Festival, Michelle de Assumpção, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, sobre o projeto que homenageia o cantor, compositor de inúmeros sucessos carnavalescos e Patrimônio Vivo de Pernambuco Jota Michiles, que também participou do bate-papo realizado nesta quarta-feira (22).

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Michiles estará no palco com seu filho César Michiles, músico, compositor, criador da Transversal Frevo Orquestra, em um evento produzido pela filha, a jornalista e produtora cultural Michelle de Assumpção.

“Me sinto extremamente feliz por estar recebendo essa homenagem no dia 9 de fevereiro, Dia do Frevo. O público vai receber um evento maravilhoso, que reunirá grandes artistas pernambucanos em momentos inesquecíveis”, assegura Michiles.

A iniciativa conta com apoio do Paço do Frevo, onde acontecerá a etapa pedagógica no dia 19 de fevereiro, com aula-espetáculo de Jota Michiles e Cesar Michiles e uma Roda de Diálogo sobre o frevo nas ruas e o trabalho das orquestras para mantê-lo vivo ao longo do ano. Todas as atividades serão gratuitas e com acessibilidade em Libras.

“O objetivo do Festival é oferecer ao público um panorama do que está acontecendo na cena do Frevo em Pernambuco, e reunirá orquestras, maestros, virtuoses, duos, trios, tradicionais e os que estão experimentando o frevo em suas produções, em parcerias inéditas,” diz Michelle.

O I Recife Frevo Festival recebeu incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife.

A programação completa e demais informações estão disponíveis no perfil do Festival @recifefrevofestival

SERVIÇO

I Recife Frevo Festival

Etapa artística

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 Boa Vista)

9 de fevereiro

17h (retirada dos ingressos a partir das 16h, na bilheteria do teatro)

Etapa Pedagógica

Museu Paço do Frevo (Praça Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

19 de fevereiro

A partir das 14h

Todas as atividades serão gratuitas e com acessibilidade em Libras

Mais informações: @recifefrevofestival

Veja também