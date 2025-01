A- A+

SHOW "Recife, início, meio e fim" é o novo álbum da Orquestra Malassobro Show de lançamento acontece neste domingo (2), no Teatro do Parque

O Teatro do Parque recebe neste domingo (02), às 18h, show de lançamento do mais novo álbum da Orquestra Malassombro, “Recife, início, meio e fim”, dentro da programação da 31ª edição do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, sob o comando do maestro Rafael Marques.

Em bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta (31), o mastro falou sobre a participação especial do mestre do frevo Claudionor Germano na faixa que que dá título e abre o álbum. A música foi tocada em primeira mão na Rádio Folha 96,7 FM.

O frevo “Recife, início, meio e fim” também recebeu as participações de Paulo da Hora, filho de Claudionor, e o Coral Edgard Moraes. A composição assinada por Rafael Marques, Isadora Melo, André Mussalém e José Demóstenes Torres exalta hábitos, locais e costumes recifenses e se tornou pública através de vídeo tocante em estúdio com a presença de Claudionor, personagem incansável na divulgação do frevo aos 92 anos de idade.

A apresentação deste domingo perpassa as músicas incluídas no álbum e as composições criadas pelo grupo ao longo dos seis anos de vida e distribuídas pelos dois discos anteriores além de uma homenagem ao cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo.

“A Orquestra Malassombro é uma grande sociedade que entende que precisamos realizar nossos projetos. Nosso foco é sempre estar lançando novos conteúdos, um novo frevo, sejam álbuns ou singles, com a poesia do nosso tempo, com compositores do nosso tempo. A proposta do álbum "Recife, início, meio e fim" é falar sobre um Recife que a gente habita, ” explica Rafael Marques.

SERVIÇO

Orquestra Malassombro

Show de lançamento de "Recife, início, meio e fim"

Quando: domingo ( 2 ), 18h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quanto: R$ 15 (ingresso social à venda pelo Sympla e link na bio do Instagram da orquestra @orquestramalassombro).

