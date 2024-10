A- A+

UMBANDA Recife sedia II Fórum Nacional de Umbanda do Norte Nordeste Lideranças de todo o país discutem a preservação do meio ambiente durante o encontro

Com formato inédito no país, o Fórum Nacional de Umbanda (FNU) é o primeiro evento criado para a Umbanda no Norte Nordeste e este ano abordará o tema: “A Umbanda e o Meio Ambiente” num encontro para criar soluções de sustentabilidade e readaptação da religião como contribuição para o meio ambiente, dentro da sociedade. O FórumNacional de Umbanda acontece nos dias 09 e 10 de Novembro, o Museu da Abolição, no bairro da Madalena.

“ Para a Umbanda a natureza é a presença de Deus na terra e a sua preservação faz parte do alicerce de nossa religião”, diz Adriana B, mãe de santo, cantora, compositora e criadora do evento.

Para falar sobre a programação e importância do evento, Adriana B, sacerdotisa da Umbanda e do Ifá, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta (25) e adiantou que na manhã do domingo (3/11), haverá uma ação no Marco Zero do Recife, com distribuição de diversas mudas. O objetivo é chamar a atenção da população para a questão da preservação do meio ambiente e divulgação do Fórum.

A iniciativa também existe para difundir a Umbanda, fortalecer as lideranças nacionais, reconhecer o valor cultural da religião de matriz africana, garantir a fruição cultural da população local e de visitantes e promover a Cultura de Paz. Também é um encontro que propicia a troca de saberes, dando visibilidade à Umbanda e a necessidade do enfrentamento à intolerância religiosa. Tudo isso em um momento único, compartilhando, com a sociedade, os saberes ancestrais.

São dois dias intensos de atividades com feira gastronômica, exposição de artesanato e literatura, mesas de diálogo, palestras, lançamentos de livros e uma gira coletiva, ritual específico da Umbanda. A data de realização do fórum é simbólica e especial: no próximo dia 15 de Novembro, a Umbanda, como instituição religiosa, completa 116 anos. Foi nesta data, em 1908, o médium Zélio Fernandino de Moraes, anunciou a criação dela no Brasil.

Na abertura do II Fórum Nacional da Umbanda, no dia 09 de Novembro, 10h, o destaque, é a mesa redonda composta por 35 dirigentes para a criação do “manual de melhores práticas umbandistas para o meio ambiente” e o “Selo Terreiro Suatentável”, a ser distribuído de forma digital para todo o país, como forma incentivo para novos hábitos sustentáveis no culto religioso. Nos dois dias do evento, temas como a segurança nos terreiros, a soberania alimentar, saúde mental nos terreiros, legalização desses espaços religiosos e a justiça climática e o racismo ambiental, por Igor Travassos do Green Peace, dentre outros, serão debatidos entre os pais e mães de santo.

O Fórum é formado por 35 lideranças, divididas em 8 Estados: Acre, Rio de Janeiro, João Pessoa, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Estão sendo esperados 50 dirigentes e 12 deles participam da programação oficial do evento. De Pernambuco, participam representantes religiosos de Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Igarassu e Olinda, mas há ainda os dirigentes de cidades como Rio Branco (AC), Fortaleza e Ubajara(CE), Rio de Janeiro e Sepetiba (RJ), Natal(RN), Chapada dos Guimarães (MS), São Paulo, Mairiporã, Taubaté e Indaiatuba (SP)

No primeiro dia, a programação começa às dez da manhã e segue até às 19h.. No segundo dia, a partir das nove da manhã até às 20h.. O evento é aberto ao público com inscrições no site da Sympla.

Serviço:

Dias: 09 e 10 de Novembro

Local: Museu da Abolição - Rua Benfica, 1150 - Madalena

As inscrições para as palestras são realizadas pelo site da Sympla, com valor social de R$13,00 + 1kg de alimento não perecível.

Mais informações e programação completa na página do Instagram: @forumnacionaldeumbanda

Mãe Adriana Bezerra

@casadesaolazaro.pe

Sacerdotisa de Umbanda e Ifá;

É iniciadora de uma nova árvore de Ifá na Umbanda; Dirigente da Casa de São Lázaro;

Idealizadora do Fórum Nacional de Umbanda; Criadora da escola preparatória de médiuns: GEUS (Grupo de Estudos da Umbanda Sagrada - desde 2019), onde ministra cursos na linha da Umbanda Sagrada formando em média cem novos umbandistas por ano;

Mãe Adriana realiza sessões semanais gratuitas àos visitantes, no bairro de Candeias, região metropolitana do Recife e atende sua comunidade com ações solidárias durante todo ano.

Mãe Adriana é artista da música brasileira desde 1989, onde é conhecida como Adriana B.

