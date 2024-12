A- A+

PRÉVIA CARNAVALESCA Romance de gigantes: prévia oficial celebra a união da Vaidosa e O Menino da Tarde em Olinda Boneca gigante protagoniza encontro com uma celebração cultural no dia 15 de dezembro

Com suas ruas históricas e ladeiras marcadas por resistência e celebração, Olinda é palco de grandes narrativas culturais. Este ano, a cidade terá ainda mais motivos para comemorar: A Vaidosa, boneca gigante que há 30 anos encanta foliões e turistas, ganha uma celebração especial com a prévia oficial Romance de gigantes, marcada para o dia 15 de dezembro.

Símbolo de força, liberdade e feminilidade, A Vaidosa celebra três décadas como uma das maiores representantes da tradição e da criatividade pernambucana. Mas, desta vez, a sua história ganhou um toque de ludicidade e amor. Durante o cortejo da Frevodrilha, a multiartista Maria Flor notou um flerte inusitado entre A Vaidosa e O Menino da Tarde, outro boneco gigante icônico da cultura local.

Filho do Homem da Meia-Noite e da Mulher do Dia, o Menino da Tarde, com seus 50 anos de história, é um dos maiores símbolos do carnaval de Olinda. Entre gestos, risos e brincadeiras, nasceu a ideia de um romance que agora será celebrado oficialmente em uma das prévias mais esperadas do ano.

"Essa celebração é uma homenagem à liberdade de expressão e ao poder do afeto como força transformadora, além de contribuir com a manutenção e continuidade da ilustre tradição dos bonecos gigantes.", comenta Maria Flor, que foi a primeira a identificar o encanto entre os dois bonecos. "Mas, acima de tudo, A Vaidosa segue sendo a protagonista da sua própria história. Ela escolhe, dança e lidera, representando o direito de ser quem se é, em sua plenitude.", continua.

A festa contará com a energia vibrante da orquestra de frevo do Maestro Oséas Leão, que promete transformar as ladeiras em um verdadeiro palco de alegria e reflexões. Mais do que uma celebração romântica, o Romance de gigantes reafirma o papel de Olinda como território de encontros: entre culturas, histórias e pessoas.

Embora A Vaidosa ainda seja associada a padrões de beleza, ela convida todas as mulheres a ocuparem as ladeiras com suas próprias histórias de força e superação. O evento, que une resistência e romance, busca envolver todos os foliões em uma festa plural, onde todos os encontros são possíveis.

Comemorando não apenas o aniversário da boneca, mas também as múltiplas narrativas que a cultura pernambucana carrega, o Romance de gigantes promete ser um marco na história das prévias olindenses.

Evento: Romance de gigantes

Data e hora: 15 de dezembro. Concentração às 15h, saída às 16h.

Local: Concentração na Sede da Pitombeira

Orquestra de Frevo do Maestro Oséas Leão

Mais informações no Instagram: @avaidosa

