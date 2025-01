Rotina saudável pós-férias: veja dicas de especialista

A- A+

Retomar uma rotina saudável pós-férias é um desafio para grande parte da população que, durante as férias, costuma deixar de lado uma boa alimentação e exercícios físicos. Muita gente quer correr atrás do prejuízo de ter “enfiado o pé na jaca”, mas de maneira radical, com muitas restrições. As pessoas buscam fazer coisas que não estão dentro da rotina e das possibilidades delas, por isso, o processo de volta – ou início – aos hábitos saudáveis acaba ficando muito sofrido.



Desejando voltar à uma rotina saudável pós-férias, muitas pessoas aderem aos excessos como uma opção para mudar, o que pode ser perigoso e prejudicial para o corpo e mente delas. Segundo o nutricionista e preparador físico Wal Paes, a ideia é que bons hábitos de alimentação e exercícios sejam aderidos sempre sem sofrimento, por isso, é muito mais importante a constância do que a intensidade.



No Canal Saúde desta quarta-feira (29), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, entrevistou o nutricionista e preparador físico, Wal Paes, que orientou como voltar à uma rotina saudável pós-férias sem sofrimento.



O nutricionista e preparador físico Wal Paes, deu orientações a quem quer retomar os hábitos de alimentação saudável e exercício físico nessa época do ano.





“A ideia é que uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios sejam sem sofrimento, por isso é importante ter uma dieta planejada dentro da sua rotina. Eu costumo dizer que não é a pessoa que tem que se encaixar numa dieta, é a dieta que tem que se encaixar na rotina da pessoa, assim como o exercício também. Então qual seria o melhor horário para se encaixar o exercício na sua rotina? O horário que você não falte, o horário que você já saiba que aconteça o que acontecer, você vai estar lá fazendo seu treino.”

Nutricionista e preparador físico Wal Paes. Foto: Divulgação

Wal Paes alertou, ainda, para o perigo dos extremismos na busca pelos hábitos saudáveis. Segundo ele, nesse âmbito, é mais importante ser constante, do que querer ir mais rápido em direção ao objetivo.



“Se eu vou para o lado extremo e não tenho uma preparação para isso, vai dar errado. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca correu na vida: se ela já começar correndo uma maratona, ela vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque ela não preparou o terreno, não preparou o corpo, não preparou a mente, não se preparou nutricionalmente. Com o exercício e a alimentação é do mesmo jeito. Não adianta eu ir de 0 a 100. Eu tenho que ir. Porque o importante é eu chegar no destino, e não a velocidade que eu vou chegar no destino, entendeu?”

