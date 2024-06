A- A+

DOR NA LOMBAR Saiba os riscos da lombalgia e como tratar com fisioterapia Cerca de 65 a 90% dos adultos sofrerão um episódio de lombalgia aguda ao longo da vida, com pico de incidência ocorrendo entre os 35 e 55 anos de idade

Considerada uma das maiores queixas em consultórios de fisioterapia, a dor nas costas na região da lombar, área mais baixa da coluna perto da bacia, está chamando a atenção de muitos especialistas. Quem nunca teve a dor, conhece alguém que já ficou impossibilitado de realizar suas atividades diárias por causa da dificuldade de locomoção. A lombalgia, também conhecida como “lumbago”, “dor nas costas “, “dor nos rins” ou “dor nos quartos”. A dor pode se estender para a região das nádegas, face posterior das coxas, mas não muito além do joelho, sem comprometer um trajeto de nervo específico.

Um por cento dos pacientes com lombalgia aguda tem ciática, que é definida como dor irradiada para o território de uma raiz nervosa lombar, frequentemente acompanhada de sintomas como dificuldade para andar e formigamento.

Entre as ferramentas, as terapias manuais e exposição gradual a atividades através de exercícios ativos são bem aconselháveis. Mas, a tão almejada cura depende de alguns fatores e avaliação específica. Ainda hoje, a prevenção da lombalgia é o melhor meio de evitar uma crise na região da lombar. Orientações de como sentar de forma adequada, realizar atividades físicas com acompanhamento, realizar consultas de manutenção da coluna com frequência, são meios para evitar uma lesão mais séria na região da lombar.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde, com o fisioterapeuta Paulo Koury que falou as faixas etárias que mais sofrem com dores na lombar



“Hoje em dia, até os adolescentes, as crianças que utilizam muito a tela e ficam de forma errada sentados, totalmente inclinados, acabam prejudicando a região cervical, depois torácica e lombar. Então já desencadeia um pouco mais para parte do adolescente. O fator de risco hoje é entre 55 em diante. Também quem pratica o crossfit de forma inadequada, pode ter problemas, não que seja ruim o crossfit, mas você realmente precisa ter uma preparação para iniciar o esporte.”





O especialista ressaltou a importância da fisioterapia no dia-a-dia para prevenção de possíveis lesões na lombar



“Hoje em dia a fisioterapia está inserida já na parte de prevenção à lesão. Hoje em dia a gente não espera mais o paciente ter a dor para tratar, com a fisioterapia a gente consegue prevenir aquela patologia e aos poucos liberando para diversas situações de esportes e atividades físicas específicas, mas a fisioterapia trabalha já do momento Inicial. Começou a sentir a dor você já pode procurar fisioterapeuta. Na verdade, eu já indico uma equipe multidisciplinar, com médico, fisioterapeuta e educador físico.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo

https://open.spotify.com/episode/5bpK18cq583mwm70Zwh0rG?si=ryyzOe6YQdiQBOFTrVnzdg&nd=1&dlsi=d3f3ba3b43124cd3

Veja também

TESTE DO PEZINHO Teste do Pezinho e triagem neonatal são foco de evento online em Pernambuco