Sala de Reboco recebe Mestre Gennaro em apresentação neste sábado 29

Mestre Gennaro, sanfoneiro, cantor e compositor é considerado um ícone do forró pé de serra. Um dos grandes mestres da cultura nordestina. Natural de Maribondo, Alagoas, recebeu em 2019 o título de Cidadão Pernambucano. O artista, que tem uma rica trajetória artística, se apresenta neste sábado (29), dia de São Pedro, no espaço Sala de Reboco, bairro do Cordeiro.



Nesta sexta (28), ele conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda e contou um pouco da sua história. Gennaro começou a tocar sanfona ainda menino, aos 12 anos, quando ganhou seu primeiro instrumento. Em sua trajetória,como músico, tocou com Luiz Gonzaga, Marinês, Dominguinhos foi contemporâneo de Zé Calixto e teve o privilégio de ver Jackson do Pandeiro ensinar aos sambistas cariocas como tocar o instrumento.



Ele fez parte do Trio Nordestino. Muitas de suas composições tornaram-se sucessos que atravessaram gerações. “Neném Mulher”, gravada quando ainda fazia parte Trio, ainda hoje é tocada e gravada pela nova geração de forrozeiros.



Em suas apresentações no Ciclo Junino deste ano, uma das gratas surpresas para o Mestre Gennaro foi ouvir o público cantando suas músicas durante todo o show. Para o artista esta é a certeza de que o forró jamais perecerá.

Mestre Gennaro e Patrícia Breda nos estudios da Rádio Folha FM. Foto: Pedro Aquino/ Rádio Folha FM

Sanfoneiros



Gennaro conta que em certa ocasião, em Caruaru, em conversa com Camarão, sanfoneiro, falecido em abril de 2015, lhe foi pedido, pelo mestre, que citasse o nome de 30 bons sanfoneiros. Gennaro diz que não soube responder. No entanto,o cenário atual, para o artista, já mudou, e uma nova safra de bons instrumentistas pode ser acompanhada pelo país. Gennaro aponta Dorgival Dantas, músico, cantor e compositor, natural de Olho-d'Água do Borges, Rio Grande do Norte, como um dos grandes nomes da música nordestina da atualidade.



Para o show deste sábado (29), o músico garante que vai colocar o público para dançar e trará em seu repertório os grandes sucessos da música nordestina. Abrindo a noite, o ‘Quinteto Sala de Reboco’ já se apresenta a partir das 21h. Em seguida, Gennaro, com toda sua tradição e maestria.



Serviço

Show com Mestre Gennaro

Sala de Reboco

Sábado (29) às, 21h.

Abertura: Quinteto Sala de Reboco

Couvert artístico: 25,00 ( até às 22h30, mulheres pagam R$15,00)

R. Gregório Júnior, 264 - Cordeiro, Recife - PE, 50630-245

Informações: (81) 99949-8687





