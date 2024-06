Premiado sanfoneiro participa do Arraial da Folha

A- A+

Beto Hortis, arranjador, cantor, músico e compositor premiado em festivais, um dos grandes sanfoneiros de nosso estado, conversou com Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha FM 96,7, nesta quarta-feira (26). O artista cumpre apresentações artísticas até o final de junho e adiantou, durante o bate-papo, que se prepara para fazer acontecer o ‘Arraial do Beto Hortis,’no mês de julho, com a participação de diversos artistas. O evento deverá acontecer em Camaragibe, cidade onde nasceu.



O artista, que já tocou com a Spok Frevo Orquestra, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho, Alcymar Monteiro, entre outros, começou a carreira musical ainda menino, aos 12 anos, por influência de seu avô que tocava sanfona e oito baixos. Dedicado, disciplinado,atributos que em sua opinão são essenciais para quem deseja dominar o instrumento, buscou inspiração em mestres como Oswaldinho, Sivuca, Dominguinhos e no rei do baião, Luiz Gonzaga.



Dominguinhos, com quem o artista trabalhou, falava da preocupação com a renovação dos sanfoneiros, talvez por isso, Beto mantenha no bairro da Várzea uma escolinha para iniciantes e para os que desejam se aperfeiçoar no instrumento. Também foi o mestre Dominguinhos que o incentivou a abraçar a carreira solo.



Ganhou o primeiro lugar no Festival Cearense de Sanfoneiros, em 2007. Em 2013, venceu o I Festival do Frevo da Humanidade, em Recife, na categoria "Frevo de Rua", com a canção "Que Saudade Seu Domingos (Homenagem a Dominguinhos)

Acompanhe a entrevista completa com Beto Hortis pelo Youtube da Folha de Pernambuco acessando o player abaixo.



Luiz Gonzaga



Beto Hortis não conviveu com Luiz Gonzaga, mas conheceu membros de sua família como a irmã Chiquinha, o irmão Zé e Joquinha Gonzaga, sobrinho do rei do baião. Hoje em dia o artista se apresenta com suas filhas Maria Júlia e Taíssa Roberta como back vocals e na produção, outra filha, Maria Eduarda, o que para ele é “ motivo de orgulho”, como declarou durante a entrevista.



Em seu perfil no instagram @betohortis_ o artista divulga toda a sua agenda de apresentações e informações para os interessados em aprender a tocar sanfona.





