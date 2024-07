A- A+

GASTRONOMIA Senac PE participa em Brasília da Semana da Gastronomia Regional Chefs do Senac apresentarão pratos com ingredientes típicos de PE, como siri, camarão, charque, carneiro, macaxeira, queijo coalho, rapadura, mel de engenho e cachaça

O Senac Pernambuco levará mais uma vez a rica e diversificada culinária do Estado para a Semana da Gastronomia Regional, que será realizada em Brasília (DF), a partir da próxima segunda-feira,8, até a quinta,11 de julho. Quatro chefs instrutores e professores da instituição - Jair Santos, Luiz Carlos, Robson Lustosa e Tânia Bastos - irão preparar pratos especiais com o melhor do tempero pernambucano.



Nesta edição, o Senac PE vai homenagear os mercados públicos e as feiras de rua de Pernambuco, com ingredientes típicos como siri, camarão, charque, carneiro, macaxeira, queijo coalho, queijo manteiga, rapadura, mel de engenho e cachaça serão as matérias-primas para as criações culinárias dos chefs. O menu será oferecido tanto na forma de buffet como à la carte.

Bolo do Reino com doce de abacaxi/ Foto: Maker Mídia



Ao todo, o Senac PE apresentará cinco pratos, além de preparar um buffet e uma aula-show no evento gastronômico. Os pratos serão servidos três restaurantes-escola do Senac-DF, localizados no edifício-sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Prato "O Sertão Vai Virar Mar"/ Foto: Tânia Bastos

Pratos - Entre os preparos para a entrada, os chefs Jair Santos e Luiz Carlos vão apresentar um prato chamado "Se Avexe Não", trazendo como ingredientes delícias como banana da terra, carne de charque, castanha e coalhada.



Para os pratos principais, Jair e Luiz vão apresentar "O Sertão Vai Virar Mar" e "Tá Danado de Bom". O primeiro acompanha ravioli recheado com siri, molho de coco verde, camarão e polvo salteados, além de uma geleia de fruta. Já o segundo prato traz uma saborosa carne de cupim acompanhada de farofa de paçoca, vinagrete, purê de macaxeira e um toque de leite de coco.



Para a sobremesa, a chef Tânia Bastos vai preparar um cardápio bem variado, com destaque para o “Engenho Velho”, elaborado com biscuit de chocolate com castanha, cremoso de caipirinha escambo, mousse de caldo de cana, esferas de cajá e crumble de rapadura preta. Outra opção é o “Mascate Ambulante”, com bolo do reino com doce de abacaxi, creme de capim santo com escambo e cavaco.



Os presentes também poderão provar de outras sobremesas incluindo bolo barra branca, doce japonês com coco e amendoim, bolo de rolo, pudim de caldo de cana, bolo souza leão, torta de mel engenho com passas de caju e castanha brejeira, torta de cartola pernambucana, entre outras delícias.



Ainda na programação do evento, o chef e coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Senac, Robson Lustosa, dará uma aula-show que abordará a cultura de mercado, especificamente a do Mercado de São José. A oficina terá como título "Deusa do Mercado São José", uma referência às comerciantes mais veteranas do local.



Para Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, participar da Semana da Gastronomia Regional é uma oportunidade para mostrar a riqueza e a diversidade da culinária pernambucana.



"Nossos chefs, ao prepararem pratos especiais com ingredientes típicos do nosso estado, não só celebram a cultura gastronômica de Pernambuco, mas também promovem a troca de conhecimentos e experiências", destaca Peixoto.

