PALCO GIRATÓRIO Sesc Caruaru recebe "Quatro Luas", inspirado no universo de Federico García Lorca Espetáculo que integra a programação do Palco Giratório será encenado neste domingo (15/09), às 16h, no Teatro Rui Limeira Rosal, em Caruaru

Um ciganinho órfão, fascinado pela lua cheia, é o personagem central de “Quatro Luas”, espetáculo inspirado no universo do escritor espanhol Federico García Lorca, que o projeto Palco Giratório apresenta, neste domingo (15/09), às 16h, no Teatro Rui Limeira Rosal, em Caruaru.



Com montagem do Bando Coletivo de Teatro, de Olinda, “Quatro Luas” é um espetáculo para a infância, com formas animadas e música ao vivo. A narrativa baseia-se na história de Federico, um ciganinho órfão fascinado pela lua cheia, e tinha o sonho de subir em um cometa e voar bem alto em direção às estrelas.



Na busca pela realização de seu sonho, Federico, guiado pelos conselhos de quatro luas de diferentes personalidades, inicia uma jornada por um mundo encantado repleto de seres imaginários e animais falantes. No caminho, sem uma direção certa, o menino vai aprendendo a lidar com suas emoções e intuições.



Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Teatro Rui Limeira Rosal, uma hora antes do início do espetáculo, ao preço de R$ 30. Os trabalhadores do comércio e seus dependentes, que estão com a Credencial Sesc atualizada, têm desconto e pagam R$ 15.



O Palco Giratório é uma ação nacional do Sesc voltada para o intercâmbio e a difusão das artes cênicas, realiza, nesta 26ª edição, 404 apresentações artísticas e 264 atividades, empregando diretamente 118 profissionais, entre artistas, pesquisadores e produtores culturais, além de contemplar 80 cidades nas cinco regiões do território nacional.



Serviço:

Palco Giratório | Espetáculo “Quatro Luas”, em Caruaru

Data: 15 de setembro

Horário: 16h

Local: Teatro Rui Limeira Rosal – Rua Rui Limeira Rosal, s/n - Petrópolis

Ingressos: R$ 15 (trabalhadores do comércio e dependentes) e R$ 30 (público geral), 1h antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3721-3967 (Whatsapp)

