SAÚDE Síndrome do Túnel do Carpo: saiba o que é e como tratar Síndrome do Túnel do Carpo é uma doença que provoca dor e dormência nas mãos, que pode se agravar com o uso excessivo de computadores

A Síndrome do Túnel do Carpo é uma condição neuropática caracterizada pela compressão do nervo mediano no pulso, o que gera sintomas como dor, formigamento e dormência nas mãos, principalmente à noite.

Embora o uso excessivo de computadores possa agravar o problema, a Síndrome do Túnel do Carpo não tem causa definida, e pode estar associada a fatores hormonais, como menopausa, ou a doenças crônicas, como diabetes e reumatismo.

O tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo varia de acordo com a gravidade do caso. Nos estágios iniciais, medidas conservadoras, como uso de órteses, fisioterapia e correção postural, são recomendadas. Em casos mais avançados ou resistentes ao tratamento clínico, a cirurgia pode ser necessária para descomprimir o nervo mediano e aliviar os sintomas.

No Canal Saúde desta quinta-feira (17), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o cirurgião de mãos Airton Casé que falou com mais detalhes sobre a Síndrome do Túnel do Carpo.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O especialista Airton Casé reforçou os principais sintomas



“O principal sintoma é de dormência, mas também pode ter um pouco de fraqueza normalmente em casos mais intensos, e também pode acontecer queda de objeto da mão do paciente”

Cirurgião de mãos Airton Casé. Foto: Divulgação



O médico explicou que a incidência maior do problema costuma acometer mulheres



“Por volta dos 40 anos é o pico de incidência, mas pode acontecer em qualquer um, inclusive é muito mais comum nas mulheres, mas também pode acometer homens e também não se tem na grande maioria das vezes, uma causa definida”



