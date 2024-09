A- A+

EXPOSIÇÃO Telas de adolescentes de áreas rurais são expostas no Museu do Homem do Nordeste A exposição Olhares Rurais: Memórias e Transformações no Campo é uma iniciativa do Projeto Paleta Coletiva da ONG Giral

Uma exposição de artes plásticas produzidas por adolescentes de origem rural da Zona da Mata Norte de Pernambuco, estará durante todo o mês de setembro, de terça a domingo, das 9h às 20h, no Museu do Homem do Nordeste (Fundação Joaquim Nabuco) em Casa Forte, no Recife.



A exposição Olhares Rurais: Memórias e Transformações no Campo é uma iniciativa que faz parte do Projeto Paleta Coletiva da ONG Giral. Nas oficinas de artes plásticas da Giral, os jovens participam de incursões e emersões nas comunidades rurais de Glória do Goitá (a 62 km do Recife).



Os adolescentes são motivados a levar à sala de aula seus olhares sobre as pessoas, paisagens, atividades agrícolas e principalmente a rotina social e econômica do homem do campo em busca de sobrevivência, mesmo diante dos avanços tecnológicos que lhes permitem ter em casa televisão, internet e celulares.

Tela de Nycolle Ribeiro/"Quintal de Dona Suzana"



O resultado é a pintura de 13 produções em acrílicas sobre telas 40 × 50 cm, dos artistas mirins de Beatriz Albuquerque, Djenify Oliveira, Gabrielle Ma¬as, Jacy Silva, Jhene y Ferreira, Júlia Costa, Kauan Santana, Laís Mirelle, Lohana Farias, Marcelo Caetano, Mikael Ferreira, Nycolle Ribeiro, Rita Bacelar.

