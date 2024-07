A- A+

A tireoide é uma glândula localizada na altura do pescoço, debaixo da pele e próximo ao chamado pomo-de-adão (que, nos homens, forma uma pequena cartilagem sobressaltada). Em geral, ela costuma ter, no máximo, 5 centímetros e dois lobos, fazendo com que seu formato lembre uma borboleta.

A glândula é um dos órgãos vitais do corpo humano, responsável pelo controle do peso e do metabolismo, mas também pelo humor e funções cardíacas. O descontrole da tireoide pode causar baixa frequência cardíaca, quando se trata do hipotiroidismo, e arritmia ou insuficiência cardíaca, conectada ao hipertireoidismo. A glândula, produz dois hormônios principais, o T4 e o T3, fundamentais para o funcionamento do coração.

A tireoide é responsável pela regulação e controle de muitos órgãos vitais como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, a tireoide é importante para o bom funcionamento do corpo humano. Por isso, é importante a conscientização sobre o funcionamento dela, as doenças que mais acometem e seus sinais de alerta.

Para falar sobre os cuidados com a tireoide, Jota Batista, âncora da Rádio folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a médica endocrinologista Paula Aragão, que falou mais sobre essa glândula

“ A tireoide está presente tanto no homem quanto na mulher e esses distúrbios, apesar de que é de uma forma geral toda doença auto-imunes frequente, mulher. Por conseguinte as doenças da tireoide são mais frequentes nas mulheres por isso mas não quer dizer que o homem não tenha pelo contrário tem algumas eh, eh alguns subtítulos que Inclusive a gente acaba vendo mais no homem do que na mulher.”



