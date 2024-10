A- A+

TOSSE INFANTIL Tosse infantil com chiado pode ser asma O desenvolvimento da asma infantil pode estar associado a fatores genéticos, infecções respiratórias ou exposição a alérgenos na infância, poluição do ar ou fumaça de cigarro

A tosse infantil com chiado no peito pode ser um sinal de asma, uma condição respiratória inflamatória comum na infância, mas que pode afetar pessoas de todas as idades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a asma afeta cerca de 339 milhões de pessoas em todo o mundo.

A tosse infantil pode ser minimizada com um ambiente limpo é essencial para prevenir crises de asma. É fundamental reduzir a exposição a alérgenos como poeira e pelos de animais, além de seguir o tratamento prescrito, que geralmente inclui medicações profiláticas.

Os pais ou responsáveis devem ficar atentos a sinais de agravamento da asma, falta de ar excessiva e baixa oxigenação. Em casos onde a tosse infantil não responde ao tratamento habitual, é crucial procurar atendimento médico imediato.

O pneumologista Paulo Almeida, participou nesta sexta-feira (11) do Canal Saúde na Rádio Folha 96,7 FM, onde conversou com o âncora Jota Batista sobre a tosse infantil e passou mais detalhes sobre o problema.



O médico pneumologista Paulo Almeida explicou que muitas vezes quando o único sintoma é a tosse, a asma pode ser confundida com outras doenças

“Muitas vezes quando o único sintoma é a tosse, a asma pode ser confundida com a bronquite, e na verdade ela é asma”

Pneumologista Paulo Almeida. Foto: Divulgação



O Pneumologista ainda esclareceu que a asma pode aparecer em qualquer idade, apesar de ser mais comum em pacientes jovens.



“A asma ela pode aparecer em qualquer idade, comumente ela aparece na infância e vai até a adolescência, e via de regra após a adolescência ou ela desaparece ou ela melhora”





