DOCUMENTTÁRIO Tradição do Acorda Povo da Mestra Ana Lúcia vira filme "A Rua é Nossa" Com direção de Rui Mendonça, a obra realça a força do sagrado feminino na cultura, com a mestra Ana Lúcia, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Os lançamentos serão dias 10 e 16 de setembro

Aos 80 anos, vividos no bairro do Amaro Branco,em Olinda, a Mestra Ana Lúcia, Patrimônio Vivo de Pernambuco, promove uma das Bandeiras de São João mais tradicionais de Pernambuco - o Acorda Povo. O festejo é tema do filme “A Rua é Nossa - Acorda Povo da Mestra Ana Lúcia”.



Haverá dois lançamentos do filme no mês de setembro: dia 10, às 16h, na Escola Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Amaro Branco, onde vive a Mestra, e dia 16, às 18h, no Centro Cultural Bongar, na Comunidade do Xambá.

O Acorda Povo é parte de uma memória popular que envolve rituais, cerimônias, mobilização da comunidade e festa. Trata-se de uma procissão festiva, musicalizada com coco de roda, que, desde a década de 1960, toma conta das ruas de Olinda.

Seu objetivo é “acordar o povo” para a vigília de São João. Para isso, as pessoas caminham e cantam, carregando o santo pelo bairro do Amaro Branco.

Uma das principais mestras de coco de roda vivas atualmente, a Mestra Ana Lúcia foi guiada para a cultura popular desde a infância por seu pai, o coquista Severino Nunes da Silva, que já fazia o Acorda Povo antes mesmo dela nascer.

Além de capitanear o Acorda Povo, Ana Lúcia criou e mantém os grupos Raízes do Coco e o grupo Estrelinhas do Coco, formado por crianças dos 3 aos 14 anos, para quem repassa seus ensinamentos, tornando o grupo decisivo na continuidade da tradição.



Durante o filme podemos apreciar esses dois grupos apresentando suas músicas, bem como do grupo convidado, Bongar, da comunidade Xambá do Quilombo do Portão do Gelo, em Olinda.

A direção do filme é de Rui Mendonça, com vasta experiência na direção de documentários relativos à sabedoria popular, e que lançou no último festival Cine PE seu primeiro longa, “Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio”, como protagonista o Mestre Zeca do Rolete.

As músicas da Mestra Ana Lúcia entoadas no filme serão futuramente disponibilizadas nas plataformas de streaming, em mais uma iniciativa para preservar e difundir a tradição da cultura popular de Pernambuco.



O filme é uma realização da Buruçu, que já promoveu a difusão local e internacional da cultura pernambucana, como o “PE em Moçambique”, do Coco Raízes de Arcoverde com artistas moçambicanos, em 2023, e "O Meu Balão Vai Voar", que levou Mestre Barachinha e o Maracatu Estrela de Tracunhaém para Portugal, em 2024.



O projeto "A Rua É Nossa - Acorda Povo da Mestra Ana Lúcia" conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.

