PROCISSÃO Trezena de Santo Antônio começou neste sábado (1º), com procissão fluvial no Rio Capibaribe

Conhecido como o Santo Casamenteiro, Santo Antônio é padroeiro de Pernambuco e do Recife. As homenagens pelos franciscanos e devotos, teve início na manhã deste sábado(1), com carreata e procissão fluvial.

“Santo Antônio, amigo do Menino Deus e irmão de todos”. Esse é o tema da trezena organizada pelos franciscanos do Convento de Santo Antônio, da rua do Imperador, no Centro do Recife, de 01 a 13 de junho.

A festividade em honra ao padroeiro de Pernambuco e do Recife, que remonta ao tempo colonial, segue às 16h, quando haverá a Solene Missa de abertura da trezena, presidida pelo Ministro Provincial da Província de Santo Antônio do Brasil, Frei Rogério Lopes da Costa, e Hasteamento da Bandeira.

A programação conta com celebrações diárias, sempre à tarde, até o dia 13, dia do "Santo Casamenteiro", no Convento de Santo Antônio.

