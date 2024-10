"Um Piano por Pernambuco" tem apresentações itinerantes em novembro

A- A+

O pianista pernambucano Luis Felipe Oliveira leva o projeto “Um Piano por Pernambuco” para cinco cidades do estado, durante o mês de novembro. A iniciativa itinerante levará recitais gratuitos da capital ao sertão. No Recife, o projeto de sensibilização musical estará na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, no bairro da Boa Vista, na sexta (01/11).

O município de Vitória de Santo Antão recebe a ação no dia 8, no Teatro Silogeu, já em Caruaru o evento será no dia 12, no Teatro Rui Limeira Rosal. A cidade de Arcoverde recebe a iniciativa no Teatro Geraldo Barros no dia 13 e no dia 14 a programação estará no Convento São Boaventura, em Triunfo. Durante os eventos nas cincos cidades também será realizada a atividade concerto aula.

O objetivo do projeto é democratizar o acesso à música clássica e sensibilizar os estudantes do ensino fundamental e médio para a apreciação da música erudita.

Nesta quarta (30), o músico conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM e falou sobre o projeto.

"Quando levamos a um município um trabalho artístico diferente do que comumente lá é praticado, proporcionamos o enriquecimento cultural da cidade e da população. Parte do público estará vendo um piano pela primeira vez. Como aconteceu comigo aos 15 anos, é possível que isso transforme uma vida, com crianças e adultos despertando o interesse pelo instrumento após esse encontro”, destaca o músico, acrescentando que além dos ouvidos, a intenção é encantar os olhos. “Quero mostrar que o piano é um instrumento muito bonito quando visto de perto."

Para garantir acessibilidade para o público surdo e com deficiência auditiva os encontros terão tradução simultânea em Libras. Os textos produzidos para o projeto incluem o programa com informações sobre as obras, compositores e intérpretes e serão disponibilizados online com descrição de imagens, assegurando o acesso para pessoas com deficiência visual.

Repertório

O repertório de “Um Piano por Pernambuco” traz a riqueza e a diversidade da música clássica através de composições de Liszt, Chopin, Villa-Lobos e do pernambucano Dierson Torres, de quem será executada a peça ‘Seis Variações sobre o Hino de Pernambuco’, escrita pelo compositor a pedido de Luis Felipe - e ao pianista gravataense dedicada. Com duração de 50 minutos, o programa propõe uma viagem pelos primórdios do repertório pianístico do romantismo do século 19, passando pelo nacionalismo brasileiro no século 20 e chegando até o século 21 com um compositor pernambucano vivo.

O músico

Natural de Gravatá, o músico Luis Felipe teve seu primeiro contato com o piano durante a passagem do “Festival Virtuosi” pela sua cidade, em 2012, quando viu pela primeira vez um piano e um concerto de música clássica. Começou então a estudar sozinho pela internet e fez amizade com o gerente de um hotel do município, que o convidou a tocar para os hóspedes nos fins de semana - nos demais dias, o instrumento ficava liberado para o garoto treinar.

Hoje, aos 27 anos, premiado dentro e fora do País (e por diversas edições, atração daquele "Festival Virtuosi" que transformou sua vida), é ele quem leva o piano para encantar novas pessoas. Inspirado por projetos como "Um Piano pela Estrada" (de Arthur Moreira Lima) e "Piano Brasil" (de Miguel Proença), que oferecem concertos por diversas regiões do Brasil, o pianista pernambucano busca agora proporcionar uma experiência similar ao público pernambucano.

Luis Felipe já se apresentou em diversas salas de concerto no Brasil, Portugal, Argentina e México, participando de eventos como o Festival Internacional de Música de Campina Grande e o Festival Virtuosi, no Recife. Como solista, atuou com orquestras renomadas, incluindo a Orquestra Sinfônica do Recife, a Orquestra Sinfônica de Limeira (SP) e a Orquestra Clássica do Centro (Coimbra-PT). Ele formou-se "cum laude" em Bacharelado em Piano pela Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Dr. Antonio Nigro. Atualmente, cursa Mestrado em Piano na MusicalArts, em Madri, Espanha, na classe do professor Manuel Araujo, e aprimora seus estudos na Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne, em Coimbra, Portugal.

Com uma trajetória musical marcada por importantes conquistas, Luis Felipe Oliveira acumula prêmios em competições nacionais e internacionais. Em destaque, o primeiro lugar no Concurso Internacional de Piano Edna Basseti Habith (2022) e no Prêmio Especial "Mozart" no Coimbra World Piano Meeting (2022). O pianista também conquistou o primeiro lugar no Piracicaba International Piano Concerto Competition (2017), foi semifinalista no Concurso Internacional de Piano de Viseu (2023) e selecionado para o Programa Prelúdio da TV Cultura (2016).

Em 2015, o pianista dirigiu o 1º Festival de Música da Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Gravatá, e, no mesmo ano, foi convidado por Miguel Proença a participar do recital "Talentos Piano Brasil", no Rio de Janeiro, convite que se repetiu dois anos depois. Em 2016, lançou o projeto "Piano em Casa", com o objetivo de aproximar a música para piano do público.

O projeto recebe o apoio dos Pianos Chateaubriand e o incentivo do Governo de Pernambuco através da Fundarpe/Funcultura. Maiores informações sobre o projeto e o músico é só acessar o instagram @luisfelipe.oliv

Serviço

"Um Piano por Pernambuco"

01/11 - Recife

Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical (Rua da Aurora, 439 - Boa Vista)

9h - Masterclass

19h30 – Recital

08/1 - Vitória de Santo Antão

Teatro Silogeu (Rua João Fernandes Vieira, 200 – Matriz)

10h – Concerto aula

14h – Concerto aula

19h30 – Recital

12/11 - Caruaru

Teatro Rui Limeira Rosal (Rua Rui Limeira Rosal, s/n – Petrópolis)

15h – Concerto aula

19h30 – Recital

13/11 - Arcoverde

Teatro Geraldo Barros (Rua Capitão Arlindo Pacheco, 364 – Centro)

15h – Concerto aula

19h30 – Recital

14/11 - Triunfo

Convento São Boa Ventura (Avenida Frei Fernando, 194 – Triunfo)

14h – Concerto aula

19h30 – Recital

Para saber mais sobre o músico e o projeto @luisfelipe.oliv

