A- A+

VALE DO CATIMBAU Vale do Catimbau: inspira obras de artistas em exposição na Galeria Maumau A exposição Narrativas Neolíticas é o resumo do trabalho de 40 artistas visuais impactados pelas belezas do Vale do Catimbau

Após dois meses de residência artística no Vale do Catimbau, localizado entre o agreste e sertão de Pernambuco, o coletivo pernambucano de artes visuais “Gráfica Lenta” apresenta ao público do Recife um conjunto de obras inspiradas no patrimônio material e imaterial da região. Nada menos que quarenta artistas participaram deste projeto fomentado pelo programa Funarte Retomada 2023 - Artes Visuais.

Muitos deles passaram 15 dias imersos na comunidade e contribuindo para a ampliação do acervo iconográfico, deste que é o segundo maior parque arqueológico do País, através da produção de gravuras criadas em matrizes de linóleo.

Artistas plásticos no Vale do Catimbau/ Foto: Acervo/Gráfica Lenta

Com o título Narrativas Neolíticas, serão apresentadas, neste sábado (6/07), a partir das 19h, na Galeria Maumau, na Rua Nicarágua, 173, Espinheiro, 150 obras resultantes da vivência da Gráfica Lenta no Sítio Alcobaça, que fica no Catimbau, apresentando a possibilidade de imersão no universo local.

Muitas delas retratam a flora da região, a fauna, as paisagens, o patrimônio arqueológico, as histórias e o cotidiano dos moradores das comunidades rurais do local. Antes do Recife, as obras foram expostas em cinco comunidades do vale, inclusive no território indígena Kapinawá.

O projeto Gráfica Lenta no Catimbau prevê a doação de parte do conjunto de gravuras produzidas para o Museu e Casa da Cultura Popular de Buíque, ampliando o acervo iconográfico já existente na instituição sobre o Vale do Catimbau.

E para democratizar o acesso do público em geral e de pessoas com deficiência visual aos resultados do projeto, um arquivo digital será disponibilizado em breve na página do Instagram do projeto (@graficalentacatimbau, com textos, depoimentos dos participantes e moradores da região, além de fotografias das gravuras produzidas, todas audiodescritas.

“A Gráfica lenta está comemorando dez anos de atividades e não podíamos comemorar de uma maneira melhor. Foram semanas de muita imaginação e criatividade para os nossos artistas e de também de ensino e aprendizagem para a população local”, conta Maurício Castro, um dos fundadores do coletivo.

Essa interação com a comunidade também é destacada pela produtora executiva do projeto, Clarice Hoffmann.

“Acho que conseguimos estabelecer uma relação de mútuo saber e plantamos juntos uma semente para o surgimento de um coletivo de gravuristas na região do Vale do Catimbau. O local não poderia ser mais inspirador".

Sobre o Parque Nacional do Catimbau:

Distante 290 km do Recife, os imensos paredões de rocha do Catimbau apresentam formas singulares e a história e misticismo se fazem presentes nos seus diversos sítios arqueológicos, grutas, cemitérios pré-históricos e pinturas rupestres com mais de seis mil anos.

O Vale do Catimbau é uma área prioritária de preservação do meio ambiente, regionalmente e nacionalmente conhecido por sua riqueza patrimonial. Em 2002, foi criado o Parque Nacional do Catimbau – a segunda maior unidade de conservação da natureza em Pernambuco, atrás apenas de Fernando de Noronha, e uma das últimas reservas do bioma Caatinga.

Serviço:

Narrativas Neolíticas - Gráfica Lenta no Catimbau

Data: Sábado, 6 de Julho

Horário: A partir das 19h

Local: Galeria Maumau, Rua Nicarágua, 173, Espinheiro, Recife

Entrada Franca

Veja também

GASTRONOMIA Senac PE participa em Brasília da Semana da Gastronomia Regional