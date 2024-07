A- A+

TECNOLOGIA "Viagem Imersiva ao Fundo do Mar" ao shopping Guararapes Até 11 de agosto visitantes poderão conferir exposição que combina tecnologia de ponta com a magia do oceano

Depois de passar por João Pessoa, Maceió e já ter vindo ao Tacaruna, a criação do Luzzco "Oceano Vivo", chegou ao Shopping Guararapes, onde fica até 11 de agosto de 2024. Os frequentadores terão a oportunidade de mergulhar em uma experiência subaquática única, que combina tecnologia de ponta com a magia do oceano.

Instalada no corredor da loja Riachuelo, a exposição apresenta telas na quais cores vibrantes, ondas, texturas e uma rica variedade de criaturas marinhas são exibidas, proporcionando uma imersão no mundo subaquático real e lúdico. A estrutura, com 140 m², utiliza projetores de alta resolução para dar vida à biodiversidade marinha, oferecendo uma verdadeira viagem ao fundo do mar.

Tecnologia de Oceano Vivo/ foto: divulgação

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), com um valor especial de R$ 50 para um combo de 2 ingressos nas sessões das 9h às 12h. Também há a opção de um combo de 4 ingressos por R$ 120, válido para qualquer horário. Crianças de até 2 anos e 11 meses têm entrada gratuita, assim como aniversariantes do mês, quando acompanhados de um pagante. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Outgo (outgo.com.br/oceanovivo).

Espetáculo — Em “Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”, o mar, objetivo de encanto, mistérios e desejos, torna-se uma experiência através de telas que exibem cores, ondas, texturas e seres que o habitam. Na experiência imersiva, o público poderá mergulhar numa viagem subaquática através da combinação do Oceano Real com o Oceano Lúdico, um verdadeiro balé de algas, peixes, baleias, tubarões, águas-vivas e milhares de outros seres que formam a biodiversidade marinha ainda não explorada pela humanidade.

Serviço:

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Data: até 11 de agosto

Hora: Segunda a sábado das 9h às 22h/ Domingo 12h às 21h

Onde: Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 — Piedade, Jaboatão dos Guararapes)

Ingressos: https://outgo.com.br/oceanovivo

