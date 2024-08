Vício em apostas online: quando começar a se preocupar

A- A+

O vício em apostas online se tornou uma condição complexa e que se desenvolve ao longo do tempo. Trata-se de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos que contribuem para seu surgimento, mas que pode ser favorecida por uma diversão mal regulada.

Os jogos online possuem as mais variadas plataformas e contam com recursos, que além da oferta de bônus por logins em dias sucessivos, oferecem a possibilidade de receber parte do dinheiro de volta para continuar apostando. Tudo minuciosamente pensado para manter o jogador conectado e engajado o maior tempo possível.

O vício em apostas online compartilha várias semelhanças com a dependência química, incluindo a necessidade crescente de jogar, sintomas de abstinência quando não é possível jogar, e comprometimento das relações pessoais familiares, sociais, profissionais e financeiras.

Em ambos os casos, podem ocorrer alterações químicas no cérebro, associadas ao hábito de consumo (tanto de jogos quanto de substâncias químicas), em que há comportamentos compulsivos envolvidos, e uma demanda de tratamento a ser levada a sério. Por mais que possa parecer mera diversão, os jogos online, mais que passar o tempo, podem trazer consequências desastrosas à vida de qualquer um.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde, com a psicóloga clínica, Soraia Audrey que falou mais sobre o problema das apostas esportivas em excesso.

Psicóloga clínica, Soraia Audrey.







“As apostas online são muito práticas, do celular mesmo pode-se fazer, e isso deixou uma coisa muito camuflada, muito ali no privado, porque as pessoas não sabem e quando vai se perceber já se há um prejuízo gigantesco, e repare o prejuízo como no caso do álcool ou da droga que é muito orgânico e muito de vida, o vício em apostas envolve a família, e isso acaba afetando as finanças da família, já que a pessoa fica endividada e além disso é uma coisa que gera a compulsão e os desdobramentos envolve uma um campo muito maior do que a vida somente da pessoa”





A especialista falou da área do cérebro que é acionada com o vício em apostas esportivas

“O problema do vício é neurológico, por conta da dopamina, o prazer envolvido, a recompensa e os prejuízos que advém de todo e qualquer vício. Isso mexe com o sistema de recompensa, a gente tem no cérebro uma área chamada de núcleo accumbens que tudo que se relaciona a prazer vai para lá, então o vício em apostas aciona a mesma área da dependência do álcool da droga, da pornografia. Repare que é a mesma área que está ligada a recompensa e prazer, então é por isso que é complexo e é uma questão muito delicada.”





Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo







