BAHIA Fasano: Festa para Iemanjá com DJ, música ao vivo e vista para a Baía de Todos os Santos Hotel prepara nova edição da Noite para Iemanjá no dia 1º de fevereiro

Data da maior importância para o estado da Bahia é, sem dúvida alguma, o Dia de Iemanjá, celebrado anualmente no dia 2 de fevereiro, atraindo milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil, movimentado comércio, e os setores de hotelaria e gastronomia.

Somente para este ano, de acordo com a Empresa Salvador Turismo (Saltur), a capital Salvador estima um milhão de visitantes para acompanhar a festa principal, que acontece no bairro do Rio Vermelho, quando oferendas, orações e tantos outros rituais são realizados em homenagem à Rainha do Mar.

Iemanjá

no rooftop

Mas, naturalmente, no estado mais festeiro do País, as comemorações oficiais ganharam o reforço de eventos pré e after, como o que vai rolar no dia 1º de fevereiro no Hotel Fasano Salvador, estrategicamente localizado na Praça Castro Alves.

Batizada de Noite para Iemanjá, a festa acontece no rooftop do imponente prédio, a partir das 20h30, seguindo até 1h30 da madrugada, entregando de bandeja, além do 'fervo' soteropolitano, a vista para a Baía de Todos os Santos. O acesso inlcui drinques, alcoólicos e mocktails, DJ e banda ao vivo.

De lá, o roteiro é certo: os convidados já seguem para o Rio Vermelho, onde os fogos marcam a abertura oficial da festa na cidade no alvorecer do dia 2.

Homenagem

mais tranquila

Outra forma de celebrar a Rainha do Mar, mas sem o fervo frenético das festas ca capital soteropolitana, no hypado vilarejo de Trancoso, ao Sul da Bahia, vai receber o cortejo de Iemanjá, no próprio dia 2 - com procissão que parte do Quadrado rumo à Praia dos Coqueiros, sob o som dos tambores, e em 3 de fevereiro celebrará a o Dia de São Brás - a cerimônia dedicada ao santo terá música, troca de mastro e bandeiras pintadas por artistas locais em frente à Igreja do Quadrado, principal ponto turístico do vilarejo.



Mais informações sobre a festa em Trancoso no Instagram perfil oficial da festa: @saobras_trancoso/.

SERVIÇO

Noite para Iemanjá

Onde: Hotel Fasano Salvador - Praça Castro Alves, 5, Centro, Salvador (no rooftop) - Bahia

Quando: 1º de fevereiro, das 20h às 1h30

Valor: R$ 725 por pessoa - o valor inclui o menu de bebidas alcoólicas e não alcoólicas

Mais informações pelos números (71) 2201-6336 e (71) 99611-9850 e pelo e-mail [email protected]

Hotel Fasano Trancoso

Estrada de Itaquena, 3925, Trancoso, Bahia

Mais informações no Instagram: @fasano

