A- A+

Sabores Madrid Fusión: restaurante estrelado ganha competição mundial de croqueta; conheça As croquetas espanholas são diferentes do nosso croquete brasileiro, estrela dos botequins. Elas são feitas com base de molho béchamel na massa, formando um creme, que depois é frito

A croqueta ganhou destaque durante o Madrid Fusión, importante encontro gastronômico internacional promovido na capital espanhola de 27 e 29 de Janeiro. Nesta segunda (27), Sánchez Romero Carvajal, produtor de jamón ibérico, anunciou o vencedor de um dos campeonatos mais populares do evento, considerado a “Copa do Mundo do croquete”.

As croquetas espanholas são diferentes do nosso croquete brasileiro, estrela dos botequins. Elas são feitas com base de molho béchamel (molho branco à base de leite) na massa, formando um creme, que depois é frito.

A competição foi aberta a amadores, chefs e profissionais da hotelaria e o vencedor foi proclamado após a realização do concurso ao vivo. O júri, composto por prestigiados jornalistas e chefs e especialistas do setor gastronômico, proclamou um único vencedor do campeonato: Áxel Smyth, chef do Simpar, em Santiago de Compostela.

Sobre o restaurante

Reconhecido com uma estrala do guia Michelin, o restaurante só trabalha com menus degustação (de 85 e 110 euros). O menu mais caro, além do croquete campeão, inclui a dobradinha eleita a melhor da Espanha no ano passado.



Madrí Fusión

Com o tema “Revolucionários”, a 23ª edição do evento celebra os 30 anos da “autêntica transformação” liderada por chefs como Ferran Adrià e o seu irmão Albert, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Dani García, Quique Dacosta, Joan Roca, Carme Ruscalleda ou Martín Berasategui.

Veja também