A- A+

Gastronomia Spicy Fish: restaurante une cozinha japonesa e coreana no Rio de Janeiro; confira os detalhes Casa, localizada em Ipana, chama atenção pela estrutura e produção do cardápio

É num imóvel de quatro andares, cujo revestimento externo lembra uma escama dourada de peixe, que o asiático Spicy Fish chama atenção em esquina nobre da badalada Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Se o bairro estiver no seu roteiro gastrô na próxima viagem à cidade carioca, vale ficar por dentro do conceito e produções desta casa

A concepção teve como ponto de partida uma Ásia tropical, então inspirada num pôr do sol em Bali, na condução dos sócios Leonardo Rezende, Fábio e Eduarda Dupin, que estão à frente do Grupo Gitan (também dos restaurantes Pici, Oia e Posì).

Segundo os sócios, este foi o negócio que recebeu maior investimento. Do ponto de vista estético, um lugar de tons sóbrios, decoração elegante, luz baixa e mobiliário moderno. Contexto esse, que livra o Spicy Fish do clichê oriental.

O trabalho de consultoria também foi um ponto importante, a exemplo das orientações de Yasmin Yonashiro, especialista no Omotenashi, que é voltado para a hospitalidade japonesa.



Yonashiro também é um dos nomes mais importantes no mundo dos saquês, responsável por implantar uma carta com variedades notáveis no mercado.

Já a carta de drinques foi elaborada pelo mixologia do Gitan, Marcelo Emídio, com forte inspiração na cultura oriental e se valendo de ingredientes típicos como o yuzu, a flor de cerejeira, o soju e a lichia.

Gastronomia

Outra consultoria importante é a do chef Emerson Kim (ex-Nobu Mikonos e Munique). No cardápio, ele propõe a susão das cozinhas coreana e japonesa.

O cardápio se divide em sushi bar, pratos quentes, receitas de wok, saladas e lámen. Os insumos e peixes frescos são do Sul do Brasil e, em alguns casos, da Espanha e de Portugal. Para eles, valem técnicas como a de maturação, além de marinadas especiais.



Serviço:

Rua Maria Quitéria, 99 – Ipanema, Rio de Janeiro

Fone: (21) 3490-4335

Funcionamento: de segunda a quinta, das 12h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 23h

Instagram: @spicyfish.af

Veja também