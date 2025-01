A- A+

GASTRONOMIA Oma Bistrô reúne os chefs Hellida Kelsch e Leandro Ricardo, em festival com menu exclusivo; confira O Festival Oma Convida acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro, no bairro do Parnamirim

O restaurante Oma Bistrô, comandado pela chef de cozinha Hellida Kelsch, vai receber o cozinheiro Leandro Ricardo para o Festival Oma Convida, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. A dupla vai oferecer um cardápio exclusivo com pratos característicos de cada profissional.

Durante essas três noites, o menu com duas entradas, um prato principal e duas sobremesas vai custar R$ 190 por pessoa. As reservas antecipadas podem ser feitas pelo número (81) 3049-0092 ou WhatsApp (81) 98541-3237.

Entrada

De entrada, o chef Leandro Ricardo vai preparar o seu clássico sarcófago de frutos do mar, uma caixa feita em massa folhada e recheada com camarão, peixe e polvo, ao molho de vinho branco e creme fresco. Por sua vez, Hellida escolheu croqueta suína para dar início ao jantar.

Prato principal

Os pratos principais levarão a assinatura do chef Leandro Ricardo, que tem um trabalho focado em cozinha clássica.



O pernambucano está celebrando 34 anos de carreira, por isso escolheu para o festival quatro das suas principais criações. O camarão crocante apresenta o crustáceo coberto por lâminas de amêndoas, acompanhado de aligot com queijo brie e molho agridoce de cítricos com damasco.



Já o duo de pato traz uma coxa da ave confitada, além do peito assado e fatiado, complementado por risoto de seus miúdos e molho agridoce de frutas.

Leandro também incluiu o lombo de cordeiro de sol no menu do festival. A carne curada vem assada e fatiada, acompanhada por musseline de macaxeira e crispy de alho-poró. Quem também não ficou de fora foi o trio de filé: três medalhões de filé com três molhos diferentes (gorgonzola, vinho e mostarda), servidos com risoto crocante e batata rosti.

Fina

De sobremesa, a chef Hellida vai preparar o seu chiffon de abacaxi com caviar de cajá e limão siciliano, servido com merengue. Enquanto o cozinheiro Leandro servirá a chocotorre. A sobremesa é composta por três andares de chocolate: branco com crocante de nuts, ao leite com framboesas inteiras, amargo ao Cointreau e orangette, finalizado com sorvete de framboesa e telha de amêndoas.

SERVIÇO

Festival Oma Convida

Quando: 06, 07 e 08 de fevereiro, a partir das 19h

Onde: Rua José de Godói Vasconcelos, 109, Parnamirim, Recife - PE

Valor: R$ 190 por pessoa

Reservas: pelo número (81) 3049-0092 ou pelo WhatsApp (81) 98541-3237

Informações: @omapatisseriebistro

