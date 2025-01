Saiba como manter a alimentação saudável ao longo do ano, segundo dicas de nutricionistas

A- A+

Atire a primeira pedra quem nunca se preocupou com o "foco na saúde" logo no primeiro mês do ano. Janeiro está quase no fim, e você já se perguntou como anda esse projeto rumo à qualidade de vida?



Segundo os nutricionistas, a chave para alcançar os resultados ao longo de 2025 está em criar metas realistas e seguir um planejamento que equilibre bem-estar e prazer.

Como começar?

Olhar para a sua rotina atual e pontuar aquilo que está fora do lugar já é um bom começo. Segundo a nutricionista Helen Lima, diminuir e, finalmente, descartar calorias vazias, como doces, biscoitos e frituras já é um passo importante.

"Esses alimentos têm calorias demais e pouca nutrição. A maioria das pessoas que removem esses alimentos já se sentem mais leves", destaca a especialista.

Ela completa que o ideal é substituir as tais calorias por frutas, sementes, oleaginosas e iogurte, que ajudam a impulsionar uma alimentação mais equilibrada, tomando proveito de sabores fáceis de se gostar.

"Para quem sente muita fome, a dica é inserir frutas com casca, cascas de frutas secas, sob a forma de farinhas, e cereais integrais no dia a dia para ir aumentando a ingesta de fibras e ter mais saciedade entre as refeições", finaliza.

Hidratação

“Com o calor do verão, é fundamental repor os líquidos perdidos pela transpiração”, destaca Fernanda Larralde, da Bio Mundo.

Consumo diário de água deve chegar a cerca de 2,5 litros (Foto: Freepik)

Segundo ela, uma alternativa leve e saborosa é apostar em águas aromatizadas com frutas, ervas e especiarias. Elas não só hidratam, mas também ajudam a reduzir o consumo de bebidas industrializadas.

Já no contexto da alimentação, a dica é incluir ingredientes naturais e variados em todas as refeições do dia.

“Legumes, verduras, grãos e nuts fornecem os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo e promovem saciedade”, explica a nutricionista, que sugere evitar dietas radicais e focar em um cardápio equilibrado.

Atividade física

A prática regular de exercícios é essencial. “Seja musculação, corrida, dança ou artes marciais, o importante é encontrar algo que você goste e que traga motivação”, afirma Fernanda.

A combinação de alimentação saudável e atividade física previne doenças crônicas, como diabetes e obesidade.

Vale lembrar que movimentar o corpo exige cautela. Um estudo da University College de Londres mostrou que leva em média 66 dias para transformar um novo hábito em algo automático.

Por isso, é importante ter paciência e começar com pequenas mudanças que possam ser mantidas a longo prazo.

Suplementação

Aliar uma boa alimentação a suplementos pode potencializar os resultados.

"Quando não é possível ingerir os nutrientes, vitaminas e minerais, de forma equilibrada, ou seja, quando há ingestão insuficiente ou a demanda for alta, suplementa-se. Claro que se deve priorizar a alimentação, mas com a vida moderna, tudo se complica", lembra Helen Lima.

Suplementos proteicos, vitamínicos, pré e probióticos, além dos omegas são os mais procurados.

"Mas vale ressaltar, mais uma vez , que é importante buscar ajuda profissional para evitar o consumo excessivo desses componentes, como se diz em ditado popular 'tudo demais estraga', e, na Nutrição, o que vale é o equilíbrio", acrescentou.

