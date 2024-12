Gelato Borelli: Recife recebe nova gelateria artesanal na Zona Norte

A- A+

O bairro de Casa Forte foi o local escolhido para sediar a segunda loja da Gelato Borelli no Recife. A inauguração, na tarde desta sexta (20), contou com a tradicional ação da franquia, a Gelato Free, com degustação do variado cardápio de sabores da casa.



A marca é conhecida pela qualidade dos produtos e pelo compromisso com a produção artesanal do tradicional gelato à moda italiana, além de oferecer menu diversificado com itens de cafeteria e cremes de fabricação própria.



Para entregar produtos de qualidade, e selecionados, a Borelli produz os gelatos e os cascões diariamente em todas as unidades, antes da abertura ao público, com maquinário italiano específico e ingredientes frescos.



Expansão da marca

Com a ideia de ofertar produtos artesanais e exclusivos, a chegada de mais uma unidade no Recife faz parte do plano de expansão da marca, que pretende atingir 420 lojas até 2026 - praticamente o dobro das unidades em operação atualmente.

“Nós acreditamos muito no produto e já éramos apaixonados pelo Gelato Borelli, criado pelo Eduardo Borelli, um grande conhecedor do gelato, um brasileiro que morou na Itália. E quisemos trazer para Pernambuco essa gelateria para proporcionar felicidade para as pessoas”, explicou Fábio Farias, que comandará a franquia junto com a esposa Andrea Farias, a filha Lara Farias e o genro Alexandre Albuquerque.

Gelato Borelli

A gelateria surgiu da paixão de seus fundadores pela icônica gastronomia italiana. Nascida em 2013, com a abertura da primeira loja na cidade de Ribeirão Preto (São Paulo), a rede conta com cerca de dois mil colaboradores diretos e indiretos e, atualmente, tem mais de 240 unidades distribuídas em 24 estados brasileiros.

A Praça

Segundo o empresário, o local foi escolhido a dedo para receber o empreendimento. “Somos apaixonados pela Praça de Casa Forte. Isso aqui é um ambiente com uma energia espetacular. Nós temos aqui uma igrejinha, temos escolas, restaurantes, gelaterias, cafés. E a praça é muito legal, um projeto espetacular de Burle Marx e uma história fantástica de resistência e de coragem das mulheres pernambucanas. A escolha do local foi muito determinante", complementa.



Insumos seletos

Os ingredientes utilizados pela Borelli são desenvolvidos e selecionados, sem conservantes, elaborados com frutas frescas e sem adição de coberturas que roubem o sabor original.



As castanhas usadas em alguns dos sabores são escolhidas inteiras, feitas na torra por gravidade e moídas por um equipamento específico, na própria Casa do Sabor, Vogliadi Borelli, localizada em Cravinhos (São Paulo), otimizando assim a extração do sabor das pastas utilizadas nos gelatos da rede.

Fábio Farias comandará a franquia junto com a esposa Andrea Farias, a filha Lara Farias e o genro Alexandre Albuquerque. Foto: Ricardo Fernandes

Variedade

A rede oferece mais de 90 sabores homologados, com opções zero lactose, zero adição de açúcar e um calendário sazonal com sabores especiais. Os mais procurados são os de pistache, doce de leite, gianduia e cioccolato belga, além das quatro opções de cremes exclusivos: Borellito - creme de pistache com chocolate branco; Borella - creme de avelã com cacau; Nocciollito - creme de chocolate branco com avelã e pedacinhos de avelã; e Pistacchio Perfetto - feito de creme de pistache com o pistache crocante.



O creme de pistache, aliás, é a última novidade da Borelli, inicialmente lançado como edição limitada para uma experiência sazonal, voltou ao menu para ficar por conta do seu grande sucesso. Além disso, a marca possui o serviço Viaggio, possibilitando que o público leve os produtos Borelli para casa - cremes, gelatos e o Cascão Artigianale.

SERVIÇO

Gelato Borelli - Recife Casa Forte

Onde: Praça de Casa Forte, 472, Casa Forte; a outra unidade da marca fica no bairro das Graças, localizada na rua Amélia, 470

Funcionamento: 11h às 22h

A loja é pet friendly

Instagram: @gelatoborellirecifecasaforte

