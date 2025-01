A- A+

Sabores Nannai Gastrô inicia 2025 com dois jantares no mês de janeiro; saiba mais Restaurantes em Muro Alto e Fernando de Noronha terão, cada um, um jantar a quatro mãos abrindo a programação do ano

Iniciando a temporada 2025 de eventos gastronômicos, o Nannai Muro Alto e o Nannai Noronha Solar dos Ventos terão, cada um, um jantar a quatro mãos no mês de janeiro.

No dia 18, o chef executivo dos hotéis, Fernando Pavan, recebe em Muro Alto o chef Pedro Godoy, que comanda os restaurantes Arvo, Voar e Omar, localizados em Recife. Na ocasião, haverá harmonização com vinhos lendários da Miolo (R$ 320, por pessoa).

No dia 24, é a vez da pousada boutique em Fernando de Noronha ser palco do jantar. Fernando Pavan e o chef Auricélio Romão, nome por trás dos restaurantes Cacimba e Casa do Auri, localizados na ilha, preparam um menu a quatro mãos com harmonização Veuve Clicquot (R$ 520, por pessoa).



Abertos ao público, ambos os eventos começam às 20h e é preciso reservar antecipadamente através do telefone.

SERVIÇO:

18 de janeiro, às 20h – Fernando Pavan recebe Pedro Godoy com harmonização Miolo

R$ 320 por pessoa

Reservas: (81) 98132-3974

Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, S/N – Gleba 07 – Área A2B – Muro Alto – Ipojuca – PE

24 de janeiro, às 20h – Fernando Pavan recebe Auricélio Romão com harmonização Veuve Clicquot

R$ 520 por pessoa

Reservas: (81) 98690-0903

Nannai Noronha Solar dos Ventos - Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha – PE

