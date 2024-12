A- A+

Sabores Restaurante suspenso: Porto de Galinhas recebe experiência gastronômica nas alturas A NAVE01, o primeiro restaurante suspenso do Nordeste, iniciou a temporada no Litoral Sul de Pernambuco, no no novo estacionamento do Village Hotel, parceiro do restaurante

Para quem pretende visitar Porto de Galinhas e suas piscinas naturais, de - um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo pela Traveler Review Award - uma nova opção de experiência gastronômica foi inaugurada em dezembro: a NAVE 01, primeiro restaurante suspenso do Nordeste, foi instalado no novo estacionamento do Village Hotel, parceiro do restaurante.

Aberto ao público, a NAVE 01 terá ingressos para café da manhã, brunch, almoço, coquetel no sunset e jantar à uma altura de quase 30 metros proporcionando uma experiência gastronômica e multissensorial em um dos cartões portais mais lindos do país.

“A primeira vez que colocamos o restaurante no ar, em 2023, foi na Praia do Cupe, balneário de Porto de Galinhas, em uma parceria com o Bar da Praia. A vista das piscinas naturais era de tirar o fôlego. Já estivemos em Búzios, em Niterói e participamos da bicentenária festa de Sant’Ana de Caicó, no Rio Grande do Norte e fizemos uma temporada linda no RioMar Shopping. Estar em Porto de Galinhas, desta vez com uma parceria com o Village Hotel, é voltar para casa e isto nos deixa muito felizes”, comentou Daniel Oliveira, sócio-fundador da NAVE 01.

O show gastronômico nas alturas dura em média 50 minutos e dá direito a degustar o menu surpresa composto por três pratos (entrada, prato principal e sobremesa), além do open bar (água, suco, refrigerante, cerveja, espumante, vinhos e whisky). Com ingressos limitados (24 vagas por subida), o primeiro lote já começou a ser vendido através da Bilheteria Digital e mais detalhes da programação que começa na semana do Natal pode ser conferido no canal do instagram @nave01oficial.

Restaurante suspenso foi instalado no estacionamento do Village Hotel, em Porto de Galinhas | Foto: Divulgação

Como funciona?

A NAVE 01 possui 24 cadeiras, uma cozinha no centro e é suspensa por um guindaste com alto grau de estabilidade a ponto da sua subida ser tão suave que os participantes se impressionam . “Os pratos, copos e talheres são colocados na mesa antes mesmo da decolagem que é para os participantes notarem, desde o início, o padrão de segurança e estabilidade que há”, comentou Daniel Oliveira.

Informações

- Ingressos: através da plataforma bilheteria digital.

- Duração: em média 50 minutos

- Sessões: serão 8 sessões por dia aos Sábados e Domingos

- Horários e Tickets:

- café da manhã (9h às 9h40); brunch (10h20 às 11h) tickets R$290;

- almoço (12h às 13h) e (14h às 15h) tickets R$390;

- coquetel (15h30 às 16h10) ticket R$290;

- sunset (17h às 18h) ticket R$490 e

- jantar (19h às 20h e às 21h às 22h)tickets R$390

- Menu: entrada, prato principal e sobremesa e open bar.

- Local: novo estacionamento do Hotel Village, em Porto de Galinhas

Veja também

Sabores Novos restaurantes em Boa Viagem: confira roteiro com opções recém-abertas na Zona Sul do Recife