A- A+

ANIVERSÁRIO Oficina do Sabor celebra seus 32 anos com um jantar especial no dia 22/11 Tendo à frente o chef César Santos, restaurante recebe convidadas da gastronomia nacional para preparar o menu celebrativo

No próximo dia 19 de novembro, o restaurante Oficina do Sabor, do chef César Santos, completa 32 anos de atividade ininterrupta. A celebração será no dia 22 de novembro (sexta), a partir das 19h, com um jantar especial preparado por um seleto grupo de convidadas.

A sub-chef da Oficina do Sabor, Vera Ferreira, se juntará a Flávia Quaresma, Noemia Baiana e Adriana Arregui para preparar um jantar a oito mãos, que terá boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa.

O jantar, que será preparado sob o tema “32 anos com muita alegria”, custa R$ 268, dando direito a um prato comemorativo da Boa Lembrança.



Os clientes serão recebidos com drinques de boas-vindas oferecidos pela Campari e Gin Bulldog, além do espumante Terra Nova, da Miolo.

Jantar

Para começar com as “boas-vindas” da Oficina do Sabor, as chefs Vera Ferreira e Flávia Quaresma oferecem bolinho de carne de sol e purê de banana com maionese de coentro, saladinha de salmão com pepino e caldo verde com crocante de bacon.

A entrada ficará a cargo da chef Noêmia Baiana, com um clássico da Bahia: mini acarajé com vatapá, caruru, salada de tomate verde, pimenta e camarão seco.

Serão duas opções de pratos principais: por Vera Ferreira, peixe e camarões grelhados ao molho de cajá, acompanhado de arroz de jerimum e batata doce grelhada; e por Flávia Quaresma, uma fraldinha de panela sobre purê de mandioca com coco, quiabos salteados com gengibre e farofinha cítrica.

Por fim, a chef e confeiteira Adriana Arregui assina a sobremesa, batizada de ‘Bravíssimas’: flor de chocolate belga cinco cores com cama de brownie e calda de caramelo, harmonizado com chocolate Callebaut.

SERVIÇO

Jantar especial 32 anos do restaurante Oficina do Sabor

Quando: 22 de novembro (sexta), às 19h

Onde: Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo - Olinda-PE

Valor: R$ 268 + taxa de serviço (por pessoa/sem harmonização)

Reserva/informações: (81) 3429-3331 / (81) 99207-3524

Instagram: @oficinadosaborpe

Veja também

LITERATURA GASTRONÔMICA Jornalista de gastronomia Jussara Voss lança em São Paulo o livro "Juro que Comi"