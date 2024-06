A- A+

café Track & Field oferece opções saudáveis em seu café e mini mercado Loja da rede no Recife fica localizada no RioMar Shopping

A loja de roupas e artigos esportivos Track & Field inaugurou, em sua unidade no RioMar Shopping, o TFC Food & Market. A proposta, que integra café e mini mercado, oferece opções mais saudáveis de comidas e bebidas aos clientes, que podem degustar no local ou levar para casa.



O cardápio do TFC é pensado para as pausas do dia a dia. A rede promete alimentos "sempre frescos, em sua maioria de origem local e cultivados sem agrotóxicos”. Cafés de grãos especiais, toasts, saladas, smoothies, tortas e bolos estão entre as opções.

A curadoria do mini market também é pensado de acordo com a vontade do cliente de fazer escolhas alimentares saudáveis e encontrar ingredientes de qualidade. Os critérios incluem a seleção de alimentos e bebidas predominantemente íntegros ou de origem artesanal, produzidos sem aditivos químicos e que não tenham passado por processos de refinamento.

