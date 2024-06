Nelita: conheça o premiado restaurante da chef Tássia Magalhães, em São Paulo

A- A+

A chef Tássia Magalhães está surfando em uma ótima onda. Os recentes reconhecimentos só confirmam o bom momento da cozinheira líder e sócia do pequeno Nelita, restaurante que se destaca na paisagem do bairro de Pinheiros - num dos pontos mais gastronômicos da região, em São Paulo, com uma charmosa fachada verde. Recomendo fazer reserva.

Reconhecimentos

O Nelita, hoje, ocupa a 21ª posição no Latin America's 50 Best, subindo 18 posições em relação ao ano anterior, quando estreou no ranking em 39º lugar. Em 2022, Tássia recebeu o prêmio de "Chef do Ano" pela revista Prazeres da Mesa.

Balcão: melhor lugar para conferir o empratamento meticuloso. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Já em 2023, angariou o reconhecimento da La Liste, lista divulgada na França, que elenca restaurantes e cozinheiros em destaque, enquanto em 2024, o Nelita foi citado na categoria "Selecionados", do Guia Michelin edição Brasil, que retornou ao País depois de quatro anos.

No final de 2023, a cozinheira recebeu o prêmio “New Talent Award 2024”, que reconhece os chefs mais promissores do ano.

Para uma casa com pouco tempo de vida, a coleção de títulos poderia parecer, inicialmente, um exagero, mas é bom lembrar que a idade do Nelita não corresponde ao tempo de cozinha da chef.



A casa nasceu já ganhando com o background de 15 anos de Tássia em gastronomia profissional e com a expertise de Danyel Steinle, sommelier e sócio.

Origem

e menu

Tenho certeza de que essas credenciais aguçaram a sua curiosidade e, portanto, vamos ao que interessa: o menu do Nelita.

Itália com sotaque de Guaratinguetá: assinatura do Nelita. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Com duas versões de cardápio - degustação com 11 etapas (servido exclusivamente no balcão) e à la carte -, a chef e um time de cozinheiras mulheres trabalham em uma cozinha aberta diante de um aconchegante balcão, de onde é possível assistir de muito perto ao estilo de trabalho de Tássia, marcado por uma gastronomia meticulosa nos detalhes e delicada ao paladar.

Dividido em Couvert, Entradas, Para comer com as mãos, Pastas, Riso-Peixe-Carne e Sobremesa, o menu entrega as principais inspirações da chef: a Itália revisitada, autoral, e a sua própria cidade natal, Guaratinguetá, no Vale do Paraíba (São Paulo).

Entram em cena ingredientes como queijo de cabra, milho, maçã, abobrinha, rabanete. Aspargos, cordeiro, pera.

Na etapa 'Snack de Flor de Tomate', por exemplo, é utilizado leite de búfala de Pindamonhangaba, servido como coalhada, mais tomate fermentado e baunilha.

Aqui, a cozinheira aproveita todo o insumo, incluindo o soro do leite para produzir um gel que vai em outro prato, o risoto de aspargos com radicchio que, por sua vez, é preparado com ingrediente nativo de Guaratinguetá: arroz de altitude, cultivado ao pé da Serra da Mantiqueira.

E é aí que a Itália vai ganhando sotaques diferentes. O retorno às origens continua, ainda, com as ovas de truta do Vale do Paraíba, a acerola colhida no sítio da mãe de Tássia...

Entre os pratos com proteína, destaque para a maciez do cordeiro com lentilhas, tucupi e pera. Já entre as massas frescas, o tortellini com lentilha e maçã parece ter sido desenhado à mão de tão delicado.

O entrecôte com cogumelo erynghi, cavolo nero (espécie de couve típica da região da Toscana, Itália) e aligot é, sem dúvida, a opção potente. Todos os pratos estão disponíveis à la carte.

O astro

Mas, como em todo restaurante fine dining, é pelo menu degustação que se mergulha no DNA do cozinheiro, portanto, é o caso do Nelita, que está com a sua ementa repaginada, em celebração aos três anos de aniversário.

“Alguns dos ingredientes do Vale do Paraíba nós usamos desde a abertura do Nelita, mas esse menu foi todo pensado para valorizar a terra de onde vim, a sua rica história e os pequenos produtores do interior de São Paulo”, conta Tássia Magalhães.

Danyel Steinle é sommelier e sócio da casa. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

O vinho

Em tempo. Seja qual for a escolha, degustação ou à la carte, confie nas indicações de Danyel, que assina a curadoria enológica do restaurante, priorizando vinhos orgânicos e naturais. Uma bela adega suspensa, com ares de vitrine, integra o salão e 'anuncia' que vinho é coisa séria no Nelita.

Aproveite para ampliar o conhecimento enológico e experimente os vinhos do projeto próprio de Steinle, Casa Tés, vinícola no Vale da Grama, região na divisa de Minas de São Paulo e Minas Gerais. Apenas dois rótulos saem de lá: o Casa Tés e o Grama, que sofrem o mínimo de intervenção.

Confira o menu degustação do Nelita (R$ 590 / R$ 390 a mais, com harmonização):

Pão | Manteiga Noisette

Flor de Tomate | Baunilha | Leite de Búfala

Madeleine de Milho | Cogumelo | Maçã

Beignet | Queijo de Cabra | Caviar

Arancini de Cebola | Mirtillo

Beterraba | Rabanete | Iogurte | Poejo

Abobrinha marinada | Beurre Blanc

Vieira | Pupunha | Alho-poró

Cappelli | Berinjela defumada

Linguini | Cenoura | Ovas de Truta

Ziti | Couve-flor | Baroa | Jambu

Porco | Pera | Aceto Branco

Coco | Abacaxi

Mini Tartelete de Acerola

Curiosidades



Tássia Magalhães é natural de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba (São Paulo);

A chef se formou no respeitado Hotel Escola Senac Campos do Jordão, aos 19 anos, e, de lá, foi afiar os conhecimentos em casas prestigiadas, como o italiano Pomodori, na capital paulistana;

Estagiou em casas fora do Brasil: Geranium (três estrelas Michelin), Kadeau e Amass, todos na Dinamarca;

Tássia também é sócia do Mag Market, do Riso.e.Ria e da Unno Masseria.

Serviço

Nelita

Onde: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo - SP

Funcionamento: terça a sexta, das 19h às 23h; sábado, das 13h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 13h às 17h

Capacidade: 56 lugares

Tem serviço de vallet

Acesso para cadeirantes

Instagram: @nelita.restaurant

*A jornalista visitou o Nelita a convite da Documennta Comunicação

