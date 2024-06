A- A+

Sabores Disfrutar: quanto custa comer no melhor restaurante do mundo? Além de ocupar o topo da lista 2024, o Disfrutar, dos chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch, integra o seletíssimo grupo de casas que ostentam as 3 estrelas Michelin

O Disfrutar, restaurante que fica na cidade de Barcelona, na Espanha, venceu o The World's 50 Best Restaurants 2024, que anunciou os vencedores, no último dia 6, em uma cerimônia na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. O 50Best é, atualmente, o principal ranking de gastronômico do mundo.

No topo

Mas além de ocupar o topo da lista 2024, o Disfrutar, dos chefs Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch, integra o seletíssimo grupo de casas que ostentam as 3 estrelas da mais importante avaliação gastronômica do mundo - o Guia Michelin.

Cifras

Com tantas 'credenciais', fica fácil imaginar que uma refeição por lá não deve ser em conta... Mas você faz ideia de quanto precisa desembolsar para comer no Disfrutar?

Antes, porém, você precisa conseguir uma reserva, mas já avisamos: uma rápida consulta no calendário de mesas do Disfrutar informa que, pelo menos até fevereiro de 2025, não há disponibilidade.

Em tempo. O trio de chefs desenvolve uma gastronomia baseada em cozinha mediterrânea e técnicas moleculares, em dois menus degustação.

Menus Disfrutar

No restaurante catalão há dois menus degustação, batizados de “Clássico” e “Festival”, cada um pode ser pedido pelo mesmo valor: 290€ (cerca de R$ 1.658). Há também a opção de uma seleção de vinhos para harmonização assinada pelo time de sommeliers da casa, por mais 160€ (R$ 916,50).

Sobre a degustação

O menu “Clássico” contém os pratos tradicionais da casa e é mais indicado para iniciantes na gastronomia. Já o "Festival" conta com criações mais recentes dos chefs, logo, mais inovadoras, a considerar as influências dos cozinheiros.

Exclusividade

Na proposta da “Mesa Viva”, os clientes compartilham uma mesa interativa com serviço personalizado, com o menu servido entre três e quatro horas.

Essa é considerada uma das experiências gastronômicas mais caras da Espanha, mas dá o privilégio de interagir com os chefs premiados.

O preço? A bagatela de R$ 6.017 por pessoa e, em duplas, R$ 3.094 para cada. Para três, a degustação sai por R$ 2.521 cada. Um grupo de quatro será servido por R$ 2.378 cada. De 5 a 6 pessoas, o valor passa a R$ 2.235 para cada uma.

SERVIÇO:

Disfrutar

Onde: Villarroel 163, Barcelona, 08036, Espanha

Site: disfrutarbarcelona.com

Instagram: @disfrutarbcn

Veja também

Drinque Uísque: bebida deve ganhar mais espaço na coquetelaria; saiba como