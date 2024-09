Vinhos premiados: Cave Geisse Terroir Nature e Sonhador tinto conquistam Descorchados e Bruxellas

A- A+

A distribuidora pernambucana Wine Concept está com dois dos seus rótulos de vinho premiados em prestigiados rankings e listas mundiais.

O primeiro é o vinho espumante Cave Geisse Terroir Nature, produzido na região de Pinto Bandeira, no Sul do Brasil, que conquistou 95 pontos no guia Descorchados 2024 - sendo eleito o melhor espumante do Brasil neste ranking que elege os melhores vinhos da América do Sul.

O outro rótulo agraciado é o vinho português alentejano Sonhador tinto, elaborado pelo enólogo australiano David Baverstock, que recebeu a Medalha de Ouro no Concurso Mundial de Bruxelas.

