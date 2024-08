Comida Ogra: festival oferece pratos exagerados no Recife e Região Metropolitana

A- A+

Uma fórmula que deu certo nos últimos anos promete repetir o feito na sua 7ª edição. É o Festival de Comida Ogra, que começa neste domingo (1º), em 40 endereços do Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.







As receitas avantajadas, que mexem com a gula de muita gente, ficam à venda até o dia 30 de setembro. Segundo o idealizador do evento, André Vita, a ideia é reunir os amigos para o grande desafio que é comer (muito).



"Os estabelecimentos são estimulados a saírem de sua zona de conforto e pensar no quesito inovação para desenvolver seus negócios”, adianta.



Vale destacar que ao longo do evento acontece a ação social, que reverte R$ 1 por cada prato vendido, para o NACC (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer).



Destaques

Quem for seguir o roteiro vai se deparar com a grande variedade de receitas entre sanduíches, sobremesas, petiscos e outras comidas avantajadas.

Para se ter uma ideia, o Kanpai Sushi Lounge, em Campo Grande, oferece o chamado Supremo Ogro 3kg composto por camadas de arroz japonês, recheio de camarão empanado, skin empanado e cream cheese, coberto com uma manta de salmão fresco.

Ele ainda vai com duas seringas gigantes recheadas com cream cheese e teriyaki. Acompanha refrigerante. Serve até seis pessoas e custa R$ 149,90.



Outra da lista é montado pelo Broiler Burger, no Parnamirim.

"Querida, estiquei o burger" é um sandubão com três blends de 180g de carne angus, cobertos por seis fatias de queijo derretido e nove fatias de bacon crocante. Para completar, ragu de costela bovina feito na casa, maionese defumada e uma torre de onion rings, tudo em pão brioche.

Acompanha porção de batata chips regada ao molho cheddar e farofa de bacon crocante, além de refrigerante. Serve até três pessoas e sai por R$ 99,90.



Lista:

A Porchetta - Recife

Prato: Os 3 Porquinhos



Arena Green - Baguetown - Recife

Prato: Baguetown Super Rib

Babylon Station - Recife (Casa Forte)

Prato: Larica Pool

Babylon Station - Recife (Bairro do Recife)

Prato: Larica Pool

Bread & Meat Hambúrguer na Brasa - Recife

Prato: Monstrinho da Bread

Broiler Burger - Recife

Prato: Querida, estiquei o burger!

Brooklyn Burger - Recife (Boa Viagem)

Prato: Godzilla

Brooklyn Burger - Recife (Casa Forte)

Prato: Godzilla

Brooklyn Burger - Jaboatão dos Guararapes

Prato: Godzilla

Burger Box - Recife

Prato: Balança mas não cai

Candy Burger - Recife

Prato: Super Crente

Carnalho - Recife

Prato: Bafo de Lampião

Chapa do Gaúcho - Recife

Prato: Xis Bem Bagual!

Chapa do Gaúcho - Jaboatão dos Guararapes

Prato: Xis Bem Bagual!

Dear Donuts - Recife

Prato: Donut Choco Bacon

Dogueria Onze-Onze - Recife

Prato: HotDog o Amostradinho

Farina Cuccina Italiana - Recife

Prato: Farina Ogro

Firetha Burger & Smoked - Recife

Prato: Surf & Turf Burger

Gastrô 1133 - Recife

Prato: Dos Deuses

Hamburgrill - Paulista

Prato: Painkiller

Hamburgrill - Recife

Prato: Painkiller

Hope Burger - Recife

Prato: Paradise Ogro

John Lira Burger - Recife

Prato: Romeu e Julieta 1kg (Shakespeare Apaixonado)

Kanjoy Cozinha Oriental - Recife (Boa Viagem)

Prato: Ogro Kanjoy Burger

Kanjoy Cozinha Oriental - Recife (Graças)

Prato: Ogro Kanjoy Burger

Kanjoy Cozinha Oriental - Jaboatão dos Guararapes

Prato: Ogro Kanjoy Burger

Kanpai Sushi Lounge - Recife

Prato: Supremo Ogro 3kg

Kanpai Sushi Lounge - Olinda

Prato: Supremo Ogro 3kg

Kanpai Sushi Lounge - Jaboatão dos Guararapes

Prato: Supremo Ogro 3kg

Kanpai Sushi Lounge - Recife (Rosarinho)

Prato: Supremo Ogro 3kg

Kanpai Sushi Lounge - Recife (San Martin)

Prato: Supremo Ogro 3kg

La Brasa Burger - Recife

Prato: Turbo Master

MangueBurger - Recife

Prato: Cavalo do Cão

Maverick Garage - Recife

Prato: Carburator Burger

Porks - Recife

Prato: Porks Ribs Ogra

Portal do Temaki - Olinda

Prato: Ogro Jô

Portal do Temaki - Paulista

Prato: Ogro Jô

Portal do Temaki - Recife

Prato: Ogro Jô

SERVIÇO

Festival de Comida Ogra

Quando: 1º a 30 de setembro

Instagram: @festivalogro

