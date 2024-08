A- A+

ESTAÇÃO CAFÉ Bora tomar café? Plaza Shopping inicia circuito voltado para os amantes da bebida "Estação do Café" tem início neste sábado (31) no mall, e tem combos de café com sobremesas e opções salgadas

Os amantes do café - com sobremesa, opções de salgados e outras variedades - podem desfrutar, a partir deste sábado (31), da "Estação do Café".



O festival, proposto pelo Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte de Recife, oferece combos especiais para apreciação com a bebida.



A partir de R$ 15 é possível usufruir de menus que passam a integrar, até 15 de setembro, os seguintes espaços localizados no mall: Dalena, Deltaexpresso, Dona Fuê, FriSabor, Havanna, Kopenhagen, McDonalds, Milky Mo, São Braz, Tea One, The Brownie Bakery e The Coffee.



Compre e Ganhe

Os frequentadores do shopping durante o período da "Estação Café", poderão participar de uma ação promocional chamada "Compre e Ganhe".



Durante o circuito, em qualquer dos espaços participantes, o cliente que adquirir o combo no valor de R$ 25 - preço máximo oferecido entre as opções - ganhará um copo de café personalizado.



O mimo deve ser retirado no Balcão de Informações (Piso L3), após preenchimento de um cadastro e apresentação da nota fiscal de compra do combo.



Veja as opções de combos

Dalena

1 Café Espresso + 01 Brownie (R$15)

1 Café Espresso + 01 Fatia de Torta Alemã (R$25)

Deltaexpresso

Cappuccino Italiano Médio + Pastel de Nata (R$15)

Latte Caramelo Gelado + Porção de Pão de Queijo (R$25)

Dona Fuê

Café Espresso + Fatia de bolo do dia (R$15)

Cappuccino especial + Quiche + Brigadeiro Belga (R$25)

FriSabor

Café Espresso + 1 bola de sorvete no copinho (R$15)

Shake Espresso Vanilla Supremo (R$25)

Havanna

Espresso + Pão de Queijo Médio (R$15)

Espresso Doppio + Medialuna Doce (R$25)

Kopenhagen

1 Café Espresso pequeno + 3 balas de leite (R$15)

1 Affogato 200g + Tablete Mil Delícias (R$25)

McDonalds

1 Queijo Quente + 1 café de 300ml+ 1 tortinha maçã ou banana (R$15)

1 Queijo Quente ou Pão com molho mussarela + 1 água mineral 500ml (R$25) + 1 café de 200ml + 1 tortinha maçã ou banana (R$25)

Milk Moo

1 milky 300ml (apenas os sabores de café) (R$15)

1 milky 500ml (apenas os sabores de café) + 1 água sem gás (R$25)

São Braz

Café Espresso Pequeno + tapioca de coco (R$15)

Café Espresso Médio + cuscuz com queijo coalho (R$25)

Tea One

Café Espresso + Pastel de Forno (R$15)

Frapê de Capuccino 400ml + Pastel de Forno (R$25)

The Brownie Bakery

Cafe Espresso + Cookie Tradicional (R$15)

Cappucino + Brownie Tradicional + Chipa (R$25)

The Coffee

Tonka Latte + Brigadeiro (R$15)

Gelato Frappé Coffee + Brownie (R$25)



Serviço

Estação Café

Combos de R$ 15 a R$ 25

Quando: de 31 de agosto a 15 de setembro

Onde: Plaza Shopping - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Informações: @plazacasaforte // www.plazacasaforte.com.br

