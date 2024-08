Bob's lança milk-shakes com café em edição limitada; saiba mais sobre o festival

A- A+

A rede de lanchonete Bob´s acaba de anunciar sua nova campanha: Festival de Café, com dois novos sabores de milk-shake - sobremesa que é o carro-chefe da marca - preparados com café tradicional.

Os novos sabores são o Colherudo Shake Nuts Café e Milk Shake ChocoCafé. De acordo com a Bob´, os produtos com café vieram para atender à clientela que não abre mão nem da sobremesa nem do cafezinho pós-almoço, levando em consideração que o Brasil é segundo país que mais consome a bebida, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).



Os shakes

As novas sobremesas geladas estão sendo vendidas em todo o Brasil, em edição limitada, nos tamanhos 300ml, 500ml e 700ml.

O milk-shake ChocoCafé é feito com sorvete de baunilha batido com café e calda de chocolate, e finalizado com chantilly e calda de chocolate.

Já o Colherudo Shake Nuts Café leva creme de chocolate com avelã espatrulado na borda e na lateral do copo, mais baunilha, café e leite condensado.

