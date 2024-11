A- A+

Wine Time Wine Time: Edição Summer, no Novotel Recife Marina, começa em 8 de novembro Com duas etapas, o evento oferece programação repleta de atividades gastronômicas e degustações de vinho

Neste mês de novembro, o evento enogastronômico Wine Time: Edição Summer é recebido pelo Novotel Recife Marina, localizado no Bairro do Recife.

Com programação dividida em duas etapas, o Wine Time oferece dois tipos de propostas aos apreciadores do vinho, que contam com diversas atividades e serviços.

A primeira fase do evento é a Wine Time Feira, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Durante a feira será possível degustar vinhos leves indicados para a estação mais quente do ano, distribuídos por diversos produtores.

De brancos até espumantes, a degustação será acompanhada por palestras com especialistas, apresentações musicais e uma ilha de alimentação oferecida pelo Novotel.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, e incluem a taça oficial do evento que fornece acesso às degustações. As escolhas das bebidas são feitas diretamente com os expositores, de acordo com a preferência do participante.

Entre os expositores, destacam-se a Grand Cru, Wine Concept, Rio Valley, Jeep Italiana e Vinhos Vale do São Francisco.

Segunda

etapa

Já a segunda etapa conta com um festival gastronômico, que ocorrerá em diferentes restaurantes em Recife, Olinda e em Caruaru.



Será de 11 a 24 de novembro, nos restaurantes da Zona Sul e do Centro da Capital pernambucana, e de 18 de novembro a 1º de dezembro, nos estabelecimentos da Zona Norte, Olinda e Caruaru.

O formato será de menus harmonizados divididos em três categorias - Wine One, Wine Two e Wine Three.

Popularidade

no Brasil

O vinho vem se tornando uma bebida cada vez mais apreciada pelos brasileiros, de acordo com dados da consultoria IWSR, especializada no mercado de bebidas. O consumo per capita passou de 1,8 litro em 2019 para 2,7 litros em 2023, contrastando inclusive com a expectativa global de queda de 1% até 2026.

SERVIÇO

Wine Time: Edição Summer

Primeira etapa

Quando: 8, 9 e 10 de novembro

Onde: Novotel Recife Marina

Ingressos R$ 48,95 via Sympla



Segunda etapa

Quando: de 11 de novembro até 1º de dezembro

Onde: restaurantes da Zona Sul, Centro e Norte do Recife, Olinda e Caruaru

Informações no Instagram: @winetimefestival

