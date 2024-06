A- A+

Reajustes salariais dos trabalhadores da saúde e da educação aprovados nas comissões da Assembleia Projetos do Governo do Estado seguem para votação em Plenário na quarta-feira (19)

O pacote de projetos enviados à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pelo Governo do Estado foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Casa, na manhã desta segunda-feira (17).

Todos os reajustes salariais e reestruturação de carreiras de servidores estaduais seguem agora para votação em Plenário, na próxima quarta-feira (19/06).

Já na Comissão de Finanças, duas propostas acabaram retiradas de pauta por solicitação do deputado de oposição Rodrigo Farias (PSB), que alegou ainda haver prazo para apresentação de emendas.

Por consequência, um desses projetos também precisou sair da pauta da Comissão de Administração. Nenhum deles é sobre reajuste salarial.

As matérias em questão são o Projeto de Lei Complementar nº 2039/2024 (regime de urgência), que institui o Código de Administração Financeira do Estado, e Projeto de Lei Ordinária nº 2036/2024 (regime de urgência), que autoriza o Poder Executivo a celebrar um Termo Aditivo ao contrato firmado com a União.

Como o projeto nº 2039/2024 trata de recursos, acabou retirado na Comissão de Administração.

O que disse Rodrigo Farias (PSB)

"Tem alguns deputados que ainda estão estudando os textos para saber se colocam alguma emenda que possa melhorar os projetos. Como está com prazo (até 8 de agosto) para emendas, a gente está usando dessa prerrogativa do Regimento Interno para discutir melhor", afirmou Farias.

A presidente da Comissão de Finanças, Débora Almeida (PSDB), argumentou que as propostas foram todas discutidas e aprovadas na Comissão de Justiça e que hoje foi a última reunião de Finanças antes do recesso, ou seja, as matérias terão que ser votadas novamente em agosto. Mesmo assim, Farias não cedeu.

A postura do socialista foi diferente do posicionamento de outro oposicionista, o deputado Waldemar Borges (PSB). Após as aprovações unânimes na CCLJ, Borges declarou: "quero registrar que a oposição toda votou a favor, de forma unânime, esses projetos.

Quando há debate, entendimento, conversa, quando há disposição de se construir as coisas coletivamente essa Casa jamais se colocará contra votar as coisas do Poder Executivo.

É para que fique registrado e que não se diga por aí que a oposição é intransigente ou está querendo atrapalhar, embora esses projetos nem tenham sido tão debatidos na Casa, mas foram na sociedade", observou Borges.

